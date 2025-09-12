 Vehículo con niños se accidenta en Totonicapán
Nacionales

Vehículo con menores que participarían en antorcha cae a barranco en Totonicapán

El hecho ocurrió en la aldea Tierra Colorada, Momostenango.

El vehículo donde viajaban los menores cayó a una hondonada., Emisoras Unidas Departamentales
El vehículo donde viajaban los menores cayó a una hondonada. / FOTO: Emisoras Unidas Departamentales

Un vehículo en el que se trasladaban varios menores de edad que participarían en actividades de celebración de la Independencia de Guatemala cayó a un barranco en jurisdicción de la aldea Tierra Colorada, Momostenango, Totonicapán.

De acuerdo con la información sobre este hecho, los niños se dirigían a recoger la antorcha de la libertad cuando, por causas no establecidas, el automóvil tipo picop habría presentado problemas en el sistema de frenos y se precipitó a la hondonada.

Los cuerpos de socorro fueron alertados al respecto, por lo que movilizaron varias unidades al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas llevaron a cabo las labores respectivas y lograron rescatar a varios de los afectados, a quienes les brindaron asistencia prehospitalaria y posteriormente los trasladaron al Hospital de Totonicapán.

Asimismo, de manera preliminar, se reportó el fallecimiento de un menor en el área donde se dio el accidente.

Ante esta emergencia, según las autoridades locales, ueron suspendidas las actividades cívicas programadas en el marco de la Independencia.

Fiestas patrias en Guatemala

Guatemala celebrará el próximo 15 de septiembre el 204 aniversario de su Independencia, motivo por el cual los ciudadanos han iniciado desde la presente semana con una serie de actividades como desfiles y recorridos de antorchas.

Desde tempranas horas de este viernes se observó a decenas de grupos que representan colegios, empresas, colonias, entre otros, llegando a la plaza Obelisco, en la Ciudad de Guatemala, para encender el fuego patrio y trasladarlo hacia sus lugares de origen.

El azul y blanco de la bandera nacional ha llenado las calles, mientras las autoridades recomiendan paciencia y prevención ante incidentes de tránsito que puedan surgir, tomando en cuenta la alta afluencia de personas en los distintos puntos.


Horarios y fechas de mayor impacto en el tránsito por antorchas y desfiles

Aproximadamente 500 desfiles y 1 mil 500 recorridos de antorchas se esperan para los próximos días en el marco de la celebración de la Independencia.

* Con información de Juan Carlos Chanta y Alberto Chaclán, Emisoras Unidas Departamentales.

