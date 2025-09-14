Fallecen dos menores tras arrastrados por el río Caquil

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que dos niños que fueron arrastrados por la corriente del Río Caquil fueron encontrados sin vida este domingo 14 de septiembre de 2025. La Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo y Desastre informó que realizaron trabajos de búsqueda y localización junto a comunitarios.
Los menores fueron arrastrados desde el caserío Sechum, municipio de Joyabaj, departamento de Quiché. En ese sentido autoridades del municipio de Pachalum también lamentaron la muerte de los pequeños, que desaparecieron durante la tarde del pasado sábado, a causa de las fuertes lluvias.
"Con profundo pesar informamos a la población que los cuerpos de los niños arrastrados por las fuertes corrientes del Río Caquil fueron encontrados sin vida", manifestaron las autoridades de la localidad.
Autoridades locales manifestaron su pesar por la tragedia y se solidarizaron con las familias afectadas. "Agradecemos sinceramente a todas las personas, autoridades y comunidades que se unieron a las labores de búsqueda y apoyo", finalizaron.
Llamado a la prudencia
Durante la actual temporada de lluvias, las autoridades pidieron a los guatemaltecos tener cuidado por las crecidas repentinas de agua que se pueden dar en los diferentes afluentes del país. Asimismo, Conred indicó que "ante cualquier situación de emergencia o desastre, le recordamos a la población que está disponible el 119 de la Conred las 24 horas del día para responder a los reportes".
En el caso de la capital, los cuerpos de rescate todavía trabajan duro para tratar de encontrar a una menor de edad desaparecida bajo el Puente El Incienso. Ella desapareció junto a un adulto y un menor de edad que ayer fueron encontrados con vida y llevados a centros asistenciales.