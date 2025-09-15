 Sismo - temblor en Guatemala, hoy lunes 15 de septiembre
Nacionales

Sismo con epicentro en México también sacude territorio guatemalteco

El temblor de 5.1 de magnitud ocurrió este lunes 15 de septiembre.

Compartir:
Temblor-de-magnitud-42-sacudio-la-capital-panamena-1-1.jpg,
Temblor-de-magnitud-42-sacudio-la-capital-panamena-1-1.jpg / FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 06:36 horas de este lunes 15 de septiembre se registró un sismo que fue reportado como sensible en diferentes puntos del territorio guatemalteco.

De acuerdo con el boletín preliminar emitido por la sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la institución, el temblor tuvo 5.1 de magnitud. La región epicentral del evento fue en territorio mexicano, a 393 kilómetros del departamento de San marcos.

Aunque ocurrió en el país vecino, el movimiento telúrico fue sensible de forma leve en distintos puntos de Guatemala, incluida la referida localidad, así como en áreas de Huehuetenango y Quetzaltenango.

Las autoridades de protección civil implementaron las acciones de monitoreo en seguimiento a este evento para poder identificar posibles daños materiales o personales, sin que hasta ahora se haya reportado alguno. La verificación se mantiene.

Recomendaciones por sismo

La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

En Portada

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independenciat
Nacionales

EN IMÁGENES. Desfile recorre el centro de la Ciudad para celebrar la Independencia

08:26 AM, Sep 15
Rubio dice que Hamás puede rendirse esta noche si quisierat
Internacionales

Rubio dice que Hamás puede "rendirse esta noche" si quisiera

07:41 AM, Sep 15
Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46t
Deportes

Carlos El Pescado Ruiz celebra su cumpleaños número 46

07:52 AM, Sep 15
La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemalat
Farándula

La belleza y significado de los 7 símbolos patrios de Guatemala

07:07 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.redes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos