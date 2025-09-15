Sismo - temblor en Guatemala, hoy lunes 15 de septiembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 06:36 horas de este lunes 15 de septiembre se registró un sismo que fue reportado como sensible en diferentes puntos del territorio guatemalteco.
De acuerdo con el boletín preliminar emitido por la sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la institución, el temblor tuvo 5.1 de magnitud. La región epicentral del evento fue en territorio mexicano, a 393 kilómetros del departamento de San marcos.
Aunque ocurrió en el país vecino, el movimiento telúrico fue sensible de forma leve en distintos puntos de Guatemala, incluida la referida localidad, así como en áreas de Huehuetenango y Quetzaltenango.
Las autoridades de protección civil implementaron las acciones de monitoreo en seguimiento a este evento para poder identificar posibles daños materiales o personales, sin que hasta ahora se haya reportado alguno. La verificación se mantiene.
Recomendaciones por sismo
La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.