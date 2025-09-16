 Capturan a señalado de agredir a menor en Villa Canales
Nacionales

Capturan a señalado de agredir a menor en Villa Canales

La víctima es una niña de 10 años.

Compartir:
El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la justicia., PNC
El sospechoso fue detenido y puesto a disposición de la justicia. / FOTO: PNC

En seguimiento a una denuncia ciudadana, en el 5° callejón, Parcelamiento San Rafael, aldea El Jocotillo, Villa Canales, policías de la comisaría 15 capturaron a un hombre de 76 años.

La acción policial se efectuó luego de que una mujer de 36 años, madre de la víctima, lo sorprendiera dentro de su domicilio cuando presuntamente, y con lujo de fuerza, agredía sexualmente a la menor.

De inmediato pidió auxilio a la PNC que acude al lugar y captura al individuo.

El sindicado fue trasladado al Juzgado de Turno MAINA para ser puesto a disposición de juez competente. Mientras se activaron los protocolos de atención y protección para la menor afectada.

En Portada

EE. UU. destaca avances notables en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico t
Nacionales

EE. UU. destaca "avances notables" en colaboración con Guatemala para atender migración y combatir narcotráfico

08:26 AM, Sep 16
Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalot
Deportes

Lester Martínez y Sergio Chumil reciben felicitación del presidente Arévalo

08:58 AM, Sep 16
Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemalat
Viral

Videos muestran brutales peleas durante el paso de antorchas en Guatemala

10:02 AM, Sep 16
VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielot
Viral

VIDEOS. Impresionante bola de fuego ilumina el cielo

08:36 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.Noticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos