Capturan a señalado de agredir a menor en Villa Canales

En seguimiento a una denuncia ciudadana, en el 5° callejón, Parcelamiento San Rafael, aldea El Jocotillo, Villa Canales, policías de la comisaría 15 capturaron a un hombre de 76 años.
La acción policial se efectuó luego de que una mujer de 36 años, madre de la víctima, lo sorprendiera dentro de su domicilio cuando presuntamente, y con lujo de fuerza, agredía sexualmente a la menor.
De inmediato pidió auxilio a la PNC que acude al lugar y captura al individuo.
El sindicado fue trasladado al Juzgado de Turno MAINA para ser puesto a disposición de juez competente. Mientras se activaron los protocolos de atención y protección para la menor afectada.