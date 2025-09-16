¿El gobierno prohibirá antorchas tras incidentes en fiestas patrias?

El presidente Bernardo Arévalo fue consultado durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda" sobre si durante su gestión se podría evaluar un cambio para la celebración de los recorridos de antorchas, esto luego de que se registraran diferentes incidentes y accidentes relacionados con esta actividad.
De acuerdo con las declaraciones del mandatario, este es un problema complejo que no puede resolverse únicamente con prohibiciones legales. "No se trata de venir y prohibir algo, se trata de cambiar el comportamiento de la población".
Desde el pasado viernes, 12 de septiembre, que miles de guatemaltecos salieron de sus casas para realizar recorridos con antorchas, como parte de las celebración por la Independencia de Guatemala, se registraron varios incidentes de tránsito, accidentes viales, peleas públicas, entre otros, que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
Arévalo enfatizó en que la solución exige más que acciones gubernamentales: se requiere la participación activa de familias, iglesias, clubes sociales y organizaciones comunitarias para promover un cambio de conducta.
"Solucionarlo va a requerir más que una prohibición legal, lo que va a requerir es un conjunto de acciones que están orientadas a lograr que haya una toma de conciencia por parte del conjunto de la población",
añadió el mandatario.
Reiteró que el llamado es hacia una articulación social amplia, donde cada institución asuma su rol en la construcción de celebraciones patrias seguras, inclusivas y libres de actos vandálicos.
"El Gobierno tiene una parte, pero no es un tema exclusivamente estatal. Es un tema de toda la sociedad. Para cambiar estos comportamientos, se necesita que todos los sectores y actores hagan su parte, reorientando lo problemático hacia una celebración segura y libre de violencia", agregó.