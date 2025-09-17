 Diputados se pronuncian sobre negociaciones en el Congreso
Nacionales

Diputados exponen negociaciones en el Congreso que vinculan "reparto de privilegios"

La bancada VOS rechazó cualquier intento de vinculación con acuerdos de carácter político.

-
Una sesión en el Congreso de la República. / FOTO: ilustrativa de archivo: EU

Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) emitieron un comunicado este miércoles 17 de septiembre en el que hicieron referencia a negociaciones "espurias" que se estarían dando en el Congreso de la República y se apartaron de este tipo de situaciones.

En el documento, se aclaró ante la opinión pública que ese bloque no ha negociado, "tranzado", ni comprometido su voto con ningún agrupamiento político dentro del Legislativo.

"Rechazamos categóricamente cualquier intento de vincularnos con acuerdos de carácter político, transaccional o de cualquier otra índole", señalaron.

De igual forma, señalaron que las actuales negociaciones en el Congreso no se limitan únicamente a la conformación de la próxima junta directiva, sino que abarcan también la preservación y el reparto de privilegios, en particular el manejo discrecional de plazas dentro de la institución.

  • "Estas negociaciones, además, buscan construir una nueva correlación de fuerzas con miras a los procesos de designación del año 2026, utilizando como principal herramienta el control del presupuesto nacional del próximo año", agregaron los integrantes de VOS.

Finalmente, reiteraron su compromiso de actuar con transparencia, independencia y responsabilidad frente a la ciudadanía y aseguraron que sus decisiones estarán siempre guiadas por el interés del pueblo de Guatemala y no por lo que describieron como "repartos de poder o beneficios particulares".

Inasistencia de diputados y falta de avances en agenda legislativa

El Congreso de la República llevó a cabo varios intentos de sesiones en las últimas semanas en las que se ha buscado continuar con la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya; sin embargo, no se han tenido mayores avances, aunque sí se ha abordado otra serie de puntos contemplados en el orden del día.

Ha sido una constante que, después de un marcado retraso, se abre la plenaria con un bajo nivel de diputados presentes, situación que genera que no se pueda retomar el juicio político contra el funcionario.

En agosto pasado, después de una sesión donde se dio este tipo de situación, el presidente del Legislativo, Nery Ramos, brindó una conferencia de prensa donde explicó que tuvo que ser cerrada por falta de quorum y señaló la inasistencia de los parlamentarios.

"Eso dice mucho de los diputados, que están más interesados en promover una agenda legislativa y no en una interpelación, que lo único que está provocando es un bloqueo a la agenda legislativa que el pueblo de Guatemala espera que discuta y apruebe este Congreso", dijo.

En cuanto al comportamiento de los diputados, con múltiples inasistencias al pleno, mencionó que no deben esperar a que se les esté "arreando" para cumplir con su labor, pues cada uno en lo individual ha asumido una representación legal y una obligación de responder al pueblo que los eligió.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

