Madre e hijo son arrastrados por corriente de río en Zacapa

Las fuertes lluvias continúan generando estragos en el país. En las últimas horas se confirmó que una mujer y su hijo de cinco años fueron arrastrados por la corriente de río Pital, en la aldea Taguayní, municipio de La Unión, Zacapa.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, durante la noche del pasado martes 16 de septiembre ocurrió este incidente en el que se les notificó sobre la desaparición de dos personas en el sector.
"Elementos a bordó de la unidad RD-145 rápidamente se movilizan al lugar, localizando a la madre, a quien brindan atención pre-hospitalaria y la trasladan a la emergencia del Centro de Atención Permanente de la localidad", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, lamentablemente, el menor no ha sido localizado todavía, por lo que desde tempranas horas de este miércoles se desplegó personal al lugar para iniciar con las labores de búsqueda río a bajo.
Muere menor arrastrada por el río Las Vacas
Ayer, en el tercer día consecutivo de labores de búsqueda, los Bomberos Voluntarios confirmaron que fue localizado el cuerpo sin vida de una menor que fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas.
La desaparición de la adolescente de 14 años se reportó el pasado sábado en horas de la tarde. Según se indicó, en total fueron tres las personas de las que inicialmente se había perdido el rastro como consecuencia de la crecida del cuerpo de agua.
Tras tener conocimiento sobre el caso, los socorristas aplicaron de inmediato el protocolo para intentar localizarlas, lo que permitió que ese mismo día fueran ubicados un niño y un adulto de 22 años. El primero de ellos tenía solo golpes leves, mientras que el segundo tuvo que ser ingresado a un hospital para su evaluación.
Mientras tanto, continuaron las acciones para dar con el paradero de la tercera persona afectada. Fue en horas de la tarde de ayer que el cuerpo de la menor fue hallado en una represa de la zona 6, a 18 kilómetros de donde se dio su desaparición.
El cuerpo de la víctima fue rescatado por los "Hombres Rana", quienes en conjunto con personal de la Brigada Especial de Rescate lo retiraron de este espacio para llevarlo a una superficie segura, donde fue entregado al Ministerio Público y a familiares.