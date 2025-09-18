Sujetos se organizan para robar a un mensajero en la zona 1

En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en que dos sujetos le roban el producto a un mensajero cuando realizaba una entrega en las cercanías de la Plaza El Amate, en la zona 1 capitalina. La grabación, captada por una cámara de seguridad, revela cómo los delincuentes actuaron de forma coordinada para cometer el ilícito.
En las imágenes se observa que uno de los individuos pasa detrás del mensajero, aparentemente con el objetivo de verificar lo que este sacaba del cajón de su motocicleta. Tras unos segundos, el hombre se aleja unos metros mientras el trabajador continúa con su labor.
Cuando la víctima se disponía a entregar el paquete, otro sujeto lo intercepta con la excusa de pedirle varias direcciones, lo que logra distraerlo por completo. En ese preciso instante, el primer hombre aprovecha para abrir el cajón de la moto y sustraer otro de los productos que el mensajero debía entregar. Tras consumar el robo, ambos delincuentes se retiran del lugar sin levantar sospechas inmediatas.
Mensajero se pronuncia tras robo
El afectado explicó que decidió difundir el video con el propósito de alertar a otros mensajeros sobre esta modalidad de hurto, ya que considera que los delincuentes vigilan a sus víctimas antes de ejecutar el robo. "Es importante que estemos atentos, porque así es como operan", advirtió.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 1 existen áreas donde se reporta con mayor frecuencia este tipo de hechos, considerados parte de la "delincuencia común". Entre estas destacan la 19, 20 y 21 calle, así como las avenidas Elena, 2ª, 5ª, 9ª, 10ª y 12 avenida, donde los vecinos denuncian ser víctimas de asaltos y robo de vehículos.
Las autoridades sostienen que, en muchos casos, los responsables son migrantes y personas en situación de calle; sin embargo, también se han reportado robos cometidos por motoladrones que operan en el sector.
La PNC hace un llamado a la población a interponer denuncias que permitan ubicar y capturar a los responsables. Los ciudadanos pueden comunicarse al 110 o al 1561 de Crime Stoppers o directamente al Ministerio Público.