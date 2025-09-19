Condenan a miembros del Barrio 18: penas de hasta 178 años

El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, "Grupo C" emitió este viernes 19 de septiembre una sentencia condenatoria contra 46 personas integrantes de la clica "Raza Chapina", de la pandilla del Barrio 18, que fueron halladas culpables de varios delitos.
El Ministerio Público (MP) informó que se logró presentar los elementos probatorios respectivos ante el órgano jurisdiccional, obtenidos como resultado de las diligencias de investigación realizadas por personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.
En ese sentido, los jueces resolvieron condenar a los acusados por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, conspiración para la trata de personas, conspiración para el transporte ilegal de armas de fuego y exacciones intimidatorias, entre otros.
"Las condenas se derivan de actividades delictivas cometidas entre agosto de 2017 y octubre de 2018, período durante el cual los acusados realizaron exigencias monetarias mediante amenazas telefónicas a las víctimas, en los departamentos de Chimaltenango, Guatemala y Sacatepéquez", expuso el MP.
Agregó que las penas impuestas por el tribunal van desde los seis años hasta los 178 años de privación de libertad. Esta pena máxima fue aplicada a Gustavo Adolfo Martínez Fuentes, alias "Velorio", quien también deberá pagar una multa de Q300 mil.
Penas contra pandilleros
El MP brindó detalles de las penas dictadas contra los principales acusados:
- Gustavo Adolfo Martínez Fuentes, alias "Velorio", 178 años de prisión y multa de Q300 mil.
- Francisco Roynel Chajón Martínez, alias "Fernando", 171 años de prisión.
- Pedro Luis Bernal Tun, alias "Liro Loco", 97 años y 4 meses de prisión.
- Rolando Nahamán Carmona, alias "Gato", 66 años y 8 meses de prisión, más multa de Q300 mil.
- Roberta Angélica Agustín Domínguez, 60 años de prisión.
- Genry Geovany Itzol Cruz, alias "Loco", 53 años y 10 meses de prisión, más multa de Q400 mil.
- Josué Benjamín Lima Calanche, alias "Big Cola" o "Compota", 40 años de prisión.
- María Alicia Cárdenas Sequén, 39 años de prisión.
- Carlos Estuardo Álvarez Osorio, 37 años de prisión.
- Marina Alicia Osorio Rodríguez, 31 años de prisión.
- Josué Estuardo Cruz Jiménez, alias "El Carnero", 31 años de prisión.
- Mauricio Cemeño Solís, 31 años de prisión.
- Julio César Domínguez Chigüela, alias "Slepyn", 30 años y 8 meses de prisión, más multa de Q300 mil.
- Esvin Leonardo Jiménez de Paz, alias "Epi" o "Pingüino", 24 años y 8 meses de prisión.
- Marta Luisa Samol Tum, 21 años y 4 meses de prisión, más multa de Q400 mil.
- Herber Eliseo Díaz Cantoral, alias "Flaco" o "Parka", 18 años y 8 meses de prisión.
- Mariela Chavaj Hernández, alias "La Kim", 14 años de prisión.
- Jorge Ausencio Juárez González, 12 años de prisión.
- Josué Estuardo Jiménez Juárez, 12 años de prisión.
- María Cristina Cujcuj López, 12 años de prisión.
- Sujeidy Maribel de León, 12 años de prisión.
- Sandra Viviana Galindo Ferrer, 12 años de prisión.
- Óscar David Quintana Raxtún, 8 años de prisión.
- Sergio Iván Patzán Batz, 6 años de prisión.
- Mario Enrique Chávez Aguirre, 6 años de prisión, con orden de expulsión del país tras cumplir la condena.
- Manuel de Jesús Cardona Gómez, 6 años de prisión.