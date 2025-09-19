 Ruta al Pacífico: Vehículo cae a barranco y deja dos muertos
Vehículo cae a barranco en ruta al Pacífico; hay dos fallecidos

Los cuerpos de las víctimas fueron extraídos con equipo especial de rescate.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre cobró la vida de dos personas y dejó a otra más herida. Por causas no establecidas, un vehículo cayó al fondo de un barranco ubicado en el kilómetro 105 de la ruta al Pacífico.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados por los transeúntes con respecto a un incidente en el un carro se accidentó en un área a inmediaciones de donde pasa el río Coyolate.

"Tres personas fueron encontradas dentro del vehículo y fueron rescatadas utilizando equipo de rescate vehicular. Solo una de ellas se encontraba con vida", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.

El sobreviviente recibió asistencia del personal de socorro, que lo estabilizó y posteriormente lo trasladó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla.

Mientras tanto, se confirmó el fallecimiento de las otras dos personas, cuyos cuerpos fueron extraídos del interior del vehículo luego de aproximadamente una hora de labores.

La institución de socorro confirmó las identidades de las víctimas del accidente:

Fallecidos

  • Gabinete Elizabeth Yojcom Cuyuch, de 30 años.
  • David Och Coche Cumpar, de 16 años.

Herido

  • Diego Armando Cumpar Cruz, de 33 años.

Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió meses atrás los datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de este tipo de hechos. 

La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

