 Familia queda soterrada en Alta Verapaz
Familia queda soterrada en Alta Verapaz

Tres personas fallecieron en el marco de este incidente.

Bomberos Municipales Departamentales
FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un incidente relacionado con la temporada de lluvias cobró la vida de tres personas. El hecho se registró durante horas de la madrugada de este sábado 20 de septiembre en el barrio Las Gallinas, Senahú, departamento de Alta Verapaz.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que debido a las fuertes precipitaciones que se han presentado en la localidad se generó un deslizamiento de tierra sobre una vivienda.

Los vecinos se percataron de esta situación, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro, ya que se sospechaba que había varias personas atrapadas bajo los escombros.

"Fueron destacadas unidades al lugar con personal y equipo de rescate, lamentablemente tras horas de trabajado se localiza el cuerpo de tres personas de sexo femenino", detalló Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Las víctimas no han sido identificadas, solo se confirmó que se trata de dos menores de edad y una persona adulta.

Los socorristas coordinaron el seguimiento de este caso con las autoridades correspondientes.

08:10 AM, Sep 20
