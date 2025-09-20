 Procesan a implicadas en hurto en tienda de Alta Verapaz
Nacionales

Implicadas en hurto en tienda de ropa enfrentarán proceso penal

Las dos mujeres supuestamente sustrajeron prendas de vestir y joyas de un local ubicado en Alta Verapaz.

Imagen con fines ilustrativos.
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU

Dos personas sindicadas de haber sustraído productos en una tienda de ropa ubicada en la zona 2 del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fueron ligadas a proceso penal por resolución del Juzgado de Primera Instancia Penal de esa localidad.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP) acerca de este caso, el hecho con el que se vincula a estas personas ocurrió el 23 de septiembre de 2024. Según las investigaciones, las sospechosas ingresaron al local comercial y hurtaron prendas de vestir y joyas.

Las pesquisas en seguimiento a estos hechos estuvieron a cargo de la Fiscalía Municipal de San Pedro Carchá, que recabó una serie de indicios y los presentó ante el órgano jurisdiccional para respaldar los señalamientos contra ambas mujeres.

En ese sentido, el juez contralor analizó los elementos expuestos por la fiscalía y resolvió dictar auto de procesamiento por el delito de hurto agravado.

La resolución establece que las procesadas quedarán en libertad mediante arresto domiciliario y tendrán que dar cumplimiento a la obligación de presentarse a firmar el libro de medidas sustitutivas cada 30 días al Juzgado de Paz de San Juan Chamelco.

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

Tres personas fallecieron en el marco de este incidente.

Otro fallo emitido en Alta Verapaz

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Municipal de San Pedro Carchá presentó durante la audiencia de primera declaración los indicios racionales suficientes al Juzgado de Primera Instancia Penal de ese municipio, con base en los cuales dictó auto de procesamiento contra dos hombres por el delito de lesiones graves.

"Se les acusa de que el 20 de mayo de este año, en la aldea Chiacam, de San Pedro Carchá, agredieron a golpes a un hombre, quien resultó con fracturas y otras lesiones", detalló la institución.

La jueza a cargo del caso les otorgó arresto domiciliario y caución económica de Q4 mil al primero de los sindicados y de mil quetzales al segundo.

