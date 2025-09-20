MP pide procesar a implicados en crimen contra asesor

El Juzgado Séptimo Penal llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Roberto Rafael Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez, vinculados al caso que se sigue por la muerte de Hansel Szarata, jefe legal del Congreso de la República.
Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) le imputó a Padilla Recinos los delitos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y transporte y/o traslado ilegal de arma de fuego. Mientras que a Cano Sánchez se le atribuyeron cargos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y disparos sin causa justificada.
Tras presentar los indicios para respaldar los señalamientos contra estas personas, la fiscalía hizo la solicitud formal ante el juez Fredy Orellana para que ligue a proceso penal a los sospechosos.
Luego de escuchar la solicitud del MP, el togado suspendió la audiencia y reprogramó su continuación para el lunes 22 de septiembre.
Permanecerán en prisión
De acuerdo con las instrucciones emitidas por el órgano jurisdiccional, mientras se retoma la diligencia, ambos sindicados deberán permanecer en prisión provisional.
En ese sentido, se ordenó al Sistema Penitenciario que los trasladara al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 capitalina.
Crimen contra asesor del Congreso
El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, murió tras un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.
En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.
El exfuncionario fue enviado a juicio recientemente por resolución del Juzgado Séptimo Penal, que consideró la existencia de indicios que respaldarían su presunta implicación en el crimen. El delito que se le atribuye es homicidio y, en ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en el debate que se dilucidará su posible participación.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7