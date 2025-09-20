 MP pide procesar a implicados en crimen contra asesor
Nacionales

MP pide ligar a proceso a implicados en crimen contra jefe legal del Congreso

A Roberto Padilla y Andrés Cano se les atribuye el cargo de homicidio preterintencional en grado de tentativa, entre otros cargos.

Compartir:
Los dos implicados en el crimen contra el jefe legal del Congreso fueron puestos a disposición de la justicia., Ángel Oliva/EU
Los dos implicados en el crimen contra el jefe legal del Congreso fueron puestos a disposición de la justicia. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Séptimo Penal llevó a cabo la audiencia de primera declaración de Roberto Rafael Padilla Recinos y Andrés Eduardo Cano Sánchez, vinculados al caso que se sigue por la muerte de Hansel Szarata, jefe legal del Congreso de la República.

Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) le imputó a Padilla Recinos los delitos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y transporte y/o traslado ilegal de arma de fuego. Mientras que a Cano Sánchez se le atribuyeron cargos de homicidio preterintencional en grado de tentativa y disparos sin causa justificada.

Tras presentar los indicios para respaldar los señalamientos contra estas personas, la fiscalía hizo la solicitud formal ante el juez Fredy Orellana para que ligue a proceso penal a los sospechosos.

Luego de escuchar la solicitud del MP, el togado suspendió la audiencia y reprogramó su continuación para el lunes 22 de septiembre. 

Permanecerán en prisión

De acuerdo con las instrucciones emitidas por el órgano jurisdiccional, mientras se retoma la diligencia, ambos sindicados deberán permanecer en prisión provisional.

En ese sentido, se ordenó al Sistema Penitenciario que los trasladara al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18 capitalina.

Crimen contra asesor del Congreso

El asesor legal del Legislativo, Hansel Szarata, murió tras un hecho de violencia ocurrido en la madrugada del 5 de abril en las afueras de un centro comercial en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

En seguimiento a este caso, pocos días después del crimen se llevó a cabo la detención de Carlos Fernando García Rubio, exviceministro de Gobernación durante el período del presidente Alejandro Giammattei.

El exfuncionario fue enviado a juicio recientemente por resolución del Juzgado Séptimo Penal, que consideró la existencia de indicios que respaldarían su presunta implicación en el crimen. El delito que se le atribuye es homicidio y, en ese contexto, las investigaciones en su contra continuarán y será en el debate que se dilucidará su posible participación.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos