Choque deja cinco heridos en la 9a. avenida de la zona 1

Bomberos Voluntarios y Municipales atendieron el llamado de varias personas, quienes reportaron que cinco personas quedaron con heridas de consideración tras un choque en la zona 1 capitalina, durante la mañana de este domingo 21 de septiembre de 2025. El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, precisó que el lugar del percance fue la 9a. avenida y 9a. calle de la zona 1 capitalina.
Cabe destacar que el accidente ocurrió cerca de las instalaciones del Congreso de la República, donde por causas que se desconocen un taxi rotativo, identificado con el número 046, chocó contra una camioneta todo terreno de color negro. Ambos vehículos sufrieron graves daños que ameritaron el traslado de los lesionados hacia el Hospital General San Juan de Dios, entre otros centros asistenciales.
En las imágenes compartidas por el comunicador se pudo observar que el carro de alquiler para el transporte de pasajeros quedó con el frente totalmente destruido, mostrando daños en el tren delantero y en la persiana del cofre del motor. Asimismo, el segundo carro involucrado mostró daños en la lodera trasera del lado derecho.
Al lugar acudieron autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para mediar entre los conductores y establecer las responsabilidades del accidente de tránsito y los gastos médicos de los heridos. Cabe destacar que las investigaciones evidenciarán al responsable del accidente, porque podría haber desobedecido la luz roja del semáforo.
Cierre vial en zona 1
Montejo informó que el escenario del accidente de tránsito quedó a cargo de los efectivos de la PNC, por lo que se realizó un cierre en la vía. El vocero vial pidió a los usuarios de la ruta usar calles y avenidas alternas, porque el paso sería reabierto en el lugar hasta que los agentes den la orden de abrir el espacio para la circulación de los vehículos.
En otras noticias: El presidente de Guatemala dará un discurso en la asamblea para exponer la postura de Guatemala ante los nuevos retos globales.