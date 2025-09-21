Motorista fallece en accidente vial en calzada Roosevelt

Bomberos Voluntarios atendieron una emergencia vial ocurrida este domingo 21 de septiembre de 2025 durante la madrugada en la calzada Roosevelt y 39 avenida, sector del municipio de Mixco. La Policía Municipal de Tránsito de ese municipio informó que el percance ocurrió en la pista con dirección hacia San Lucas.
Las imágenes compartidas por la autoridad vial del área mostraron que el cuerpo del fallecido quedó sobre el arriate central y metros adelante fue ubicada su motocicleta, que aparentemente topó con el concreto del camellón. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) se encargará de realizar las primeras investigaciones en el escenario del percance y de dar a conocer el nombre de la víctima mortal.
Agentes de tránsito de Mixco acudieron al sector de la calzada Roosevelt, donde ocurrió en accidente, para ordenar el tránsito vial e impedir que se produjera un segundo incidente. No obstante, por la hora y el día en que ocurrió la tragedia, no se reportaron complicaciones viales en la referida arteria.
Las autoridades viales de este municipio agregaron que durante la noche del sábado ocurrió otro accidente en la calzada Doroteo Guamuch Flores y 39 avenidas. En ese lugar, una camioneta familiar se empotró en el arriate central e impactó en contra de un poste de energía eléctrica. Pese a lo aparatoso del choque, las autoridades no reportaron personas heridas, únicamente daños materiales y daños a un poste de semáforo.
Las autoridades acudieron a este segundo escenario para determinar las responsabilidades civiles del mismo y evaluar el monto de los daños a la vía pública. El vehículo que se accidentó también sufrió serios daños.
Informe de los Bomberos Voluntarios
En una entrevista para Emisoras Unidas FM, el vocero de Bomberos Voluntarios Hans Lemus informó que la víctima quedó a 50 metros de distancia, con relación al vehículo de dos ruedas que manejaba. Asimismo, especificó que la motocicleta no contaba con placas de circulación y que las autoridades competentes trabajan en el escenario de la tragedia para identificar al fallecido.
Lemus especificó que el accidente mortal cubre el carril izquierdo de la pista que conduce hacia el occidente del país, en el sector del municipio de Mixco. Autoridades viales de Mixco compartieron imágenes del trabajo de los expertos del MP, quienes cerraron el paso parcialmente en la vía para realizar su trabajo.