Bebé abandonada en vivienda deshabitada de Huehuetenango

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en horas de la noche del pasado viernes 19 de septiembre fue localizada una bebé abandonada en el interior de un domicilio deshabitado ubicado en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, San Ildefonso, departamento de Huehuetenango.
Los integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) notificaron a las fuerzas de seguridad sobre el caso de una menor de edad que había sido hallada en este sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.
Los agentes de la comisaría 43 se trasladaron al lugar, en compañía de personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de ese municipio. Fue así que constataron que se trataba de una recién nacida que había sido abandonada dentro del inmueble.
"Los uniformados y el personal de salud se dirigieron a este punto para llevar a cabo el rescate y así garantizar el derecho a la vida y la salud de esta persona, quien de inmediato fue trasladada a las instalaciones del CAP de ese
La institución de seguridad dio a conocer que el personal realizó un rastreo en el área para localizar a implicados en el caso de la pequeña; sin embargo, no fue posible ubicar a nadie. En ese sentido, están en desarrollo las investigaciones para dar con los responsables de abandonar a esta bebé.
Abandonan a bebé y dejan nota en iglesia de San Marcos
Un bebé fue localizado el pasado viernes 29 de agosto en el interior de la iglesia parroquial ubicada en la zona 1 del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. También se encontró una nota en el lugar.
Este hallazgo sorprendió a quienes permanecían en el recinto religioso, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. El personal de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar para darle seguimiento a la emergencia.
"Elementos de la estación de San Pedro Sacatepéquez, a bordo de la unidad AD-122, localizaron a un recién nacido abandonado y establecieron que se encuentra fallecido", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que, junto al cuerpo del menor, también se localizó una nota escrita a mano donde se podía leer: "Ángel Emiliano. Nació 27 de agosto. Por favor, no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descansar en paz".