 Bebé abandonada en vivienda deshabitada de Huehuetenango
Nacionales

Hallan bebé abandonada en vivienda deshabitada en Huehuetenango

La recién nacida fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluada.

Compartir:
La PNC trasladó a la menor a un centro asistencial para su evaluación., PNC
La PNC trasladó a la menor a un centro asistencial para su evaluación. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en horas de la noche del pasado viernes 19 de septiembre fue localizada una bebé abandonada en el interior de un domicilio deshabitado ubicado en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, San Ildefonso, departamento de Huehuetenango.

Los integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) notificaron a las fuerzas de seguridad sobre el caso de una menor de edad que había sido hallada en este sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.

Los agentes de la comisaría 43 se trasladaron al lugar, en compañía de personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de ese municipio. Fue así que constataron que se trataba de una recién nacida que había sido abandonada dentro del inmueble.

"Los uniformados y el personal de salud se dirigieron a este punto para llevar a cabo el rescate y así garantizar el derecho a la vida y la salud de esta persona, quien de inmediato fue trasladada a las instalaciones del CAP de ese

La institución de seguridad dio a conocer que el personal realizó un rastreo en el área para localizar a implicados en el caso de la pequeña; sin embargo, no fue posible ubicar a nadie. En ese sentido, están en desarrollo las investigaciones para dar con los responsables de abandonar a esta bebé.

Foto embed
La menor fue trasladada al CAP de la localidad para ser evaluada. - PNC

Abandonan a bebé y dejan nota en iglesia de San Marcos

Un bebé fue localizado el pasado viernes 29 de agosto en el interior de la iglesia parroquial ubicada en la zona 1 del municipio de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. También se encontró una nota en el lugar.

Este hallazgo sorprendió a quienes permanecían en el recinto religioso, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro. El personal de los Bomberos Municipales Departamentales acudió al lugar para darle seguimiento a la emergencia.

"Elementos de la estación de San Pedro Sacatepéquez, a bordo de la unidad AD-122, localizaron a un recién nacido abandonado y establecieron que se encuentra fallecido", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que, junto al cuerpo del menor, también se localizó una nota escrita a mano donde se podía leer: "Ángel Emiliano. Nació 27 de agosto. Por favor, no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descansar en paz".

En Portada

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingot
Nacionales

Insivumeh prevé que las lluvias continuarán este domingo

08:22 AM, Sep 21
Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapat
Nacionales

Balacera en elección de reina deja un fallecido en Zacapa

07:56 AM, Sep 21
California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadast
Internacionales

California prohibirá a agentes de ICE ocultar su identidad tras polémicas redadas

08:31 AM, Sep 21
Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Orot
Deportes

Varios jugadores y directivos del PSG no podrán acudir a la gala del Balón de Oro

07:42 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes sociales#liganacionalMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos