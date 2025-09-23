Fuertes Vientos Destruyen Carpa de Circo en Mixco

Este martes, 23 de septiembre, el circo de Mónaco, ubicado en zona 6 de Mixco, sufrió fuertes daños debido a los fuertes vientos acompañados por las constantes lluvias que azotan el territorio nacional desde hace una semana. Por medio de las redes sociales se han difundido las imágenes del momento en que las lonas del techo se rompieron y fueron arrasadas por las ráfagas de viento.
Debido a esto, las estructuras internas del centro del espectáculo familiar también sufrieron daños al quedar expuestas a las precipitaciones. "La tristeza invade hoy nuestros corazones ??Pero lo material se recupera, la vida no... Gracias a Dios todos estamos bien", expresó en sus redes una de las artistas circenses.
@nat30210308
La tristeza invade hoy nuestros corazones 💔🎪 Pero lo material se recupera, la vida no... Gracias a Dios todos estamos bien 🙌🏼🙏🏼 la función debe de Continuar ‼️ de algo manera 🙌🏼🙏🏼#villasdelmilagro #coloniaelmilagrozona6demixco #elmilagro #sacoj #sacojchiquito #sacojgrande #sacojito #sacojgrande #guatemala🇬🇹 #vidadecirco #apoyo #Viral #desastresnaturales #desastre 😢@MI GRAN CIRCO DE MÓNACO LÓPEZ♬ Very Sad - Enchan
"No tengo palabras para expresar lo que siento lo que desborda mi alma al mirar como todo nuestro esfuerzo se va de nuestras manos pero no por eso nos vamos a derrumbar mi amados hijos Circo de Mónaco Hermanos López López vamos a seguir adelante a empezar de nuevo con con amor y esfuerzo en nombre de Dios Cristo Jesús ánimo mis amados hijos, nietos", expresó la cuenta oficial del circo ubicado en Sacoj Grande, El Milagro.
Usuarios en redes sociales han manifestado su empatía ante dicha pérdida y motivan a los artistas circenses a que reconstruyan un legado de arte y entretenimiento familiar en Mixco. A su vez, instan a las autoridades municipales a brindar apoyo, ya que estas pérdidas materiales se suman a la privación de la actividad económica de las familias que viven del espectáculo en lo que se realizan las labores de reparación.
Recientemente, el circo de Mónaco utilizó sus redes sociales para anunciar las funciones especiales por asueto de Independencia, así como el módico costo para el espectáculo familiar.