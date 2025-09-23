 Fuertes Vientos Destruyen Carpa de Circo en Mixco
Nacionales

VIDEO. Fuertes vientos destruyen carpa de querido circo en Mixco

Por medio de las redes sociales compartieron las imágenes de los estragos causados por las inclemencias del clima, usuarios muestran empatía y piden apoyo.

Compartir:
Circo de Mónaco ,
Circo de Mónaco / FOTO:

Este martes, 23 de septiembre, el circo de Mónaco, ubicado en zona 6 de Mixco, sufrió fuertes daños debido a los fuertes vientos acompañados por las constantes lluvias que azotan el territorio nacional desde hace una semana. Por medio de las redes sociales se han difundido las imágenes del momento en que las lonas del techo se rompieron y fueron arrasadas por las ráfagas de viento. 

Debido a esto, las estructuras internas del centro del espectáculo familiar también sufrieron daños al quedar expuestas a las precipitaciones. "La tristeza invade hoy nuestros corazones ??Pero lo material se recupera, la vida no... Gracias a Dios todos estamos bien", expresó en sus redes una de las artistas circenses. 

@nat30210308

La tristeza invade hoy nuestros corazones 💔🎪 Pero lo material se recupera, la vida no... Gracias a Dios todos estamos bien 🙌🏼🙏🏼 la función debe de Continuar ‼️ de algo manera 🙌🏼🙏🏼#villasdelmilagro #coloniaelmilagrozona6demixco #elmilagro #sacoj #sacojchiquito #sacojgrande #sacojito #sacojgrande #guatemala🇬🇹 #vidadecirco #apoyo #Viral #desastresnaturales #desastre 😢@MI GRAN CIRCO DE MÓNACO LÓPEZ

♬ Very Sad - Enchan

"No tengo palabras para expresar lo que siento lo que desborda mi alma al mirar como todo nuestro esfuerzo se va de nuestras manos pero no por eso nos vamos a derrumbar mi amados hijos Circo de Mónaco Hermanos López López vamos a seguir adelante a empezar de nuevo con con amor y esfuerzo en nombre de Dios Cristo Jesús ánimo mis amados hijos, nietos", expresó la cuenta oficial del circo ubicado en Sacoj Grande, El Milagro. 

Usuarios en redes sociales han manifestado su empatía ante dicha pérdida y motivan a los artistas circenses a que reconstruyan un legado de arte y entretenimiento familiar en Mixco. A su vez, instan a las autoridades municipales a brindar apoyo, ya que estas pérdidas materiales se suman a la privación de la actividad económica de las familias que viven del espectáculo en lo que se realizan las labores de reparación.  

Recientemente, el circo de Mónaco utilizó sus redes sociales para anunciar las funciones especiales por asueto de Independencia, así como el módico costo para el espectáculo familiar. 

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos