Gobernación mantiene lucha legal para evitar traslado de "el Lobo"

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Gobernación, confirmó este viernes 26 de septiembre que Aldo Duppie Ochoa, alias "el Lobo", uno de los máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, continúa recluido en la cárcel Renovación 1. Además, reiteró que mantendrán la lucha legal para evitar que sea trasladado a un recinto de menor seguridad.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que a pesar de que se han orquestado todo tipo de acciones para trasladar al privado de libertad a un centro de menor seguridad.
"Pero no cederemos ante presiones. No cedimos antes y menos lo haremos ahora. Responderemos con todas las herramientas legales que tenemos para oponernos a cualquier decisión judicial que nos mandate el traslado de ‘el Lobo", expresó.
Asimismo, el funcionario reiteró que "toda acción tiene una reacción". Ante lo cual enfatizó que la respuesta de parte de la cartera a su cargo será firme, legal y del lado de las y los guatemaltecos.