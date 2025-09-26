Proceso penal para implicados en crimen contra PNC

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este viernes, 26 de septiembre, ligar a proceso penal a dos hombres señalados de ser los presuntos responsables de haberle dado muerte a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y herir a otras personas durante un enfrentamiento registrado en la 24 calle y avenida Elena de la zona 3.
Los sindicados son Edison Alexander Tocay y Eber Abraham Díaz, ambos fueron capturados el pasado miércoles en el marco de un operativo implementado por las fuerzas de seguridad luego del hecho de violencia.
El juez a cargo escuchó los argumentos de la defensa. También conoció los planteamientos del Ministerio Público (MP), que presentó los indicios respectivos para respaldar los señalamientos contra estas personas y solicitó que enfrentaran proceso.
Tras analizar lo expuesto, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de procesamiento contra los implicados por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa.
Asimismo, el fallo detalla que estas personas deberán guardar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación en su contra, para lo que se le otorgó al MP un plazo de tres meses.
Mientras tanto, la etapa intermedia fue programada para el 16 de enero de 2026 y el caso estará a cargo del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
Despiden con honores a investigador de PNC
Las autoridades de la PNC, compañeros y familiares del investigador Cleofas Ortega Guzmán, fallecido en cumplimiento del deber, le rindieron honras fúnebres ayer en la sede de la Dirección General de la institución de seguridad.
El policía perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos pandilleros durante un operativo llevado a cabo ayer en la avenida Elena, zona 1 capitalina, donde se desató un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y grupos criminales.
De acuerdo con la información oficial compartida sobre este caso, la entidad determinó que tres presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha, incluido un menor de edad, que viajaban en un vehículo pretendían trasladar ilícitos, por lo que los investigadores les daban seguimiento. Sin embargo, al momento que fueron interceptados, los delincuentes dispararon a los policías.
En el hecho perdió la vida Ortega y su compañero resultó herido. Las balas también impactaron contra uno de los presuntos delincuentes y el guardia de un local comercial.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7