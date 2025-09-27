 Se incendian galeras en Santa Cruz del Quiché
Nacionales

Se incendian en galeras de Santa Cruz del Quiché

Aproximadamente seis galeras fueron consumidas por las llamas, en cercanías de la Catedral de Santa Cruz del Quiché.

Compartir:
Bomberos lograron controlar las llamas durante la madrugada de este sábado., Foto Bomberos Municipales Departamentales
Bomberos lograron controlar las llamas durante la madrugada de este sábado. / FOTO: Foto Bomberos Municipales Departamentales

En horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un incendio en las galeras del mercado ubicado atrás de la Catedral de Santa Cruz del Quiché.

Por causas que se desconocen se produjo un incendio que consumió las galeras las instaladas en los alrededores del mercado municipal de Santa Cruz del Quiché, elementos Bomberos Voluntarios y de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad a bordo de las unidades RD-126, B-02 y CT-07 trabajaron en el lugar para evitar que las llamas se extendieran a otros locales-

Aproximadamente seis locales de madera fueron consumidos por las llamas.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, de acuerdo con medios locales, se estima que las pérdidas materiales ascienden a unos Q5,000.00.

La tarde del pasado viernes 26 de septiembre se registró una fuerte explosión en una cohetería en el Rejón, Sumpango, Sacatepéquez, informaron Bomberos Voluntarios.

Un fuerte estallido alarmó a los vecinos quienes lograron captar una enorme columna de humo, visible desde varios sectores, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios. 

Al lugar acudieron los socorristas quienes laboraron para apagar las llamas, y tras lograr apagar el fuego, comenzaron a remover escombros, fue entonces cuando localizaron a un hombre y una mujer sin vida, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para las diligencias correspondientes. 

Explota cohetería en Sumpango

Bomberos reportan la muerte de dos personas tras el fuerte estallido.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativot
Nacionales

Delegación bipartidista de EE.UU. se reúne con presidentes del Ejecutivo y Legislativo

07:31 AM, Sep 27
PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandillerost
Nacionales

PNC realiza nueva incursión en el Gallito y captura a dos pandilleros

07:08 AM, Sep 27
Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4t
Internacionales

Humberto se convierte en poderoso huracán de categoría 4

07:37 AM, Sep 27
Revelados los votos del Balón de Orot
Deportes

Revelados los votos del Balón de Oro

08:07 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026#liganacionalSeguridad vialJusticiaLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos