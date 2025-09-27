Se incendian galeras en Santa Cruz del Quiché

En horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un incendio en las galeras del mercado ubicado atrás de la Catedral de Santa Cruz del Quiché.
Por causas que se desconocen se produjo un incendio que consumió las galeras las instaladas en los alrededores del mercado municipal de Santa Cruz del Quiché, elementos Bomberos Voluntarios y de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de la localidad a bordo de las unidades RD-126, B-02 y CT-07 trabajaron en el lugar para evitar que las llamas se extendieran a otros locales-
Aproximadamente seis locales de madera fueron consumidos por las llamas.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, de acuerdo con medios locales, se estima que las pérdidas materiales ascienden a unos Q5,000.00.
La tarde del pasado viernes 26 de septiembre se registró una fuerte explosión en una cohetería en el Rejón, Sumpango, Sacatepéquez, informaron Bomberos Voluntarios.
Un fuerte estallido alarmó a los vecinos quienes lograron captar una enorme columna de humo, visible desde varios sectores, por lo que dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Al lugar acudieron los socorristas quienes laboraron para apagar las llamas, y tras lograr apagar el fuego, comenzaron a remover escombros, fue entonces cuando localizaron a un hombre y una mujer sin vida, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para las diligencias correspondientes.
