 Erradican 14 mil 400 matas de marihuana en Totonicapán
Nacionales

Según datos de la PNC, 14 mil 400 matas de marihuana fueron ubicadas y erradicadas en terrenos del departamento de Totonicapán.

La PNC ubicó y erradicó más de 14 mil matas de marihuana., PNC de Guatemala.
La PNC ubicó y erradicó más de 14 mil matas de marihuana. / FOTO: PNC de Guatemala.

Integrantes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron un operativo de erradicación de marihuana en el caserío Pancá, de la aldea Xequemeyá, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán. Según datos de la PNC, compartidos este domingo 28 de septiembre de 2025, el valor de la droga que fue incinerada es de al menos Q4 millones.

La PNC explicó que el operativo fue parte de las acciones estratégicas contra el narcotráfico. En imágenes compartidas por la PNC, se puede apreciar que los estupefacientes estaban plantados en un terreno montañoso, donde también se pueden visualizar árboles de pino.

En su reporte, la PNC reafirmó su compromiso con la seguridad y el combate frontal a las estructuras dedicadas al cultivo y tráfico de drogas ilícitas. Para acabar con la hierba plantada en el citado departamento, los agentes de la referida entidad prendieron fuego a las plantas, después de haberlas arrancado hasta la raíz.

Cabe destacar que las plantas que fueron incineradas estaban en su fase de aprovechamiento, pero con las acciones emprendidas por la PNC se evitó que el ilícito llegara a sus potenciales consumidores.

