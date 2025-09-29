Porras se reúne con diputados para abordar proyectos de seguridad y justicia

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, sostiene una reunión este lunes 29 de septiembre con algunos de los integrantes de la junta directiva del Congreso de la República y jefes del bloque para abordar una serie de temas, incluido el combate a las pandillas.
El Departamento de Información y Prensa de la institución explicó que el objetivo del encuentro es presentar las acciones y proyectos implementados por el ente investigador y que se fortalecerán para brindar a la población una justicia "pronta y cumplida".
"En concordancia con el Punto Resolutivo 01-2025 del Congreso de la República, en el que se establece que la Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18 representan un grave peligro para la seguridad nacional, al ejecutar actos de sicariato y extorsión que generan temor en la ciudadanía", añadió la oficina.
Durante la reunión, el secretario general del MP, Ángel Pineda, señaló que, según datos de denuncias recibidas, para el 2025 se tiene previsto un incremento de muertes en comparación con el 2024.
"En un análisis comparativo en términos de promedio, pues Guatemala aparece en un octavo lugar en América; sin embargo, si pasamos al detalle exacto y lo comparamos con zonas de riesgo declaradas por Naciones Unidas, zonas de riesgo en conflicto de baja intensidad, media intensidad o zonas de guerra", añadió.
También expuso que se visualiza que departamentos y municipios como Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Guatemala están por encima del monto de 43 muertes por cada 100,000 habitantes que se considera "una zona en guerra".