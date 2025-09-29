 Porras se reúne con diputados para abordar proyectos de seguridad y justicia
Nacionales

Porras se reúne con diputados para abordar proyectos de seguridad y justicia

Durante el encuentro se trató el punto resolutivo del Congreso que exhorta al Ejecutivo a declarar como terroristas a las pandillas.

Compartir:
., Ministerio Público
. / FOTO: Ministerio Público

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, sostiene una reunión este lunes 29 de septiembre con algunos de los integrantes de la junta directiva del Congreso de la República y jefes del bloque para abordar una serie de temas, incluido el combate a las pandillas.

El Departamento de Información y Prensa de la institución explicó que el objetivo del encuentro es presentar las acciones y proyectos implementados por el ente investigador y que se fortalecerán para brindar a la población una justicia "pronta y cumplida".

"En concordancia con el Punto Resolutivo 01-2025 del Congreso de la República, en el que se establece que la Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18 representan un grave peligro para la seguridad nacional, al ejecutar actos de sicariato y extorsión que generan temor en la ciudadanía", añadió la oficina.

Durante la reunión, el secretario general del MP, Ángel Pineda, señaló que, según datos de denuncias recibidas, para el 2025 se tiene previsto un incremento de muertes en comparación con el 2024.

"En un análisis comparativo en términos de promedio, pues Guatemala aparece en un octavo lugar en América; sin embargo, si pasamos al detalle exacto y lo comparamos con zonas de riesgo declaradas por Naciones Unidas, zonas de riesgo en conflicto de baja intensidad, media intensidad o zonas de guerra", añadió.

También expuso que se visualiza que departamentos y municipios como Santa Catarina Pinula, Fraijanes y Guatemala están por encima del monto de 43 muertes por cada 100,000 habitantes que se considera "una zona en guerra".

En Portada

Arévalo pide respeto y seriedad a diputados en procesos de fiscalizaciónt
Nacionales

Arévalo pide "respeto y seriedad" a diputados en procesos de fiscalización

09:40 AM, Sep 29
Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemalat
Nacionales

Más de 3 mil nuevos policías reforzarán seguridad en Guatemala

10:59 AM, Sep 29
Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contratacionest
Nacionales

Gobierno prepara iniciativa de nueva la Ley de Contrataciones

07:49 AM, Sep 29
Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viralt
Viral

Huida épica: inmigrante burla a agentes de ICE y se vuelve viral

09:51 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos