Guatemala: Más de 3,000 Nuevos Agentes de PNC Graduados

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, graduó este lunes 29 de septiembre a más de 3 mil nuevos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que se sumarán a las labores de seguridad en el país a favor de la ciudadanía guatemalteca. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente Bernardo Arévalo, el titular de la cartera, Francisco Jiménez, entre otras autoridades.
Se trata de la 57 promoción del curso básico de formación de agente de PNC, integrada por 2 mil 525 hombres y 698 mujeres, es decir, un total de 3 mil 223 nuevos elementos, que serán distribuidos en las diferentes unidades de la institución de seguridad para resguardar la seguridad y la vida de la población.
Durante el acto que se llevó a cabo en un estadio de la Ciudad de Guatemala, el director de la PNC, David Custodio Boteo, indicó que hoy en Guatemala se escribe una página gloriosa en su historia contemporánea.
"La graduación y ascenso de 3 mil 729 hombres y mujeres valientes que, con su disciplina inquebrantable, entrega absoluta y sacrificio, abrazan la misión más noble y trascendental que puede asumir un servidor público: proteger la vida, garantizar la seguridad de todos los guatemaltecos", dijo.
Agregó que este acto trascendía una simple ceremonia académica, pues es la consagración solemne de un juramento sagrado que todos los policías hacen, la materialización de las políticas del Estado en materia de seguridad y resultados tangibles para el pueblo.
De igual forma, indicó en referencia a los "enemigos de la paz", a las maras y pandillas, estructuras del crimen organizado y a quienes han sembrado miedo y violencia en las comunidades: "su tiempo de impunidad está llegando a su fin, la PNC está de pie, fortalecida, profesionalizada y respaldada por la institucionalización democrática".
Finalmente, el jefe policial les pidió a los graduandos que no se rindan. "La vida es hermosa y vale la pena luchar por ella. Nunca se desanimen por los obstáculos que encuentren en este largo camino. Sigan adelante con esperanza y determinación. Luchen con fuerza, defiendan lo que aman y crean en ustedes mismos. No deje que nadie les quite la ilusión de cambiar este país por la Guatemala segura que todos queremos. Sean valientes, no se conformen con ser espectadores. Luche cada uno por sus sueños. No están solos. La lucha es colectiva y tengan el respaldo de nuestras autoridades", expresó.
Graduandos
Los equipos que se graduaron este lunes corresponden a:
57ª promoción del curso básico de formación de agente de PNC
20ª promoción del curso de capacitación para ascenso a inspector
20ª Curso de capacitación para ascenso a subisnpector
25ª ascenso a comisario de policía
11ª promoción del curso de especialización en docencia policial
Promoción del curso de especialización en prevención del delito.