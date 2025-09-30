Rama de árbol obstruye el paso vehicular en zona 14

Los incidentes por lluvias continúan presentándose en diferentes puntos del territorio guatemalteco. Durante horas de la mañana de este martes, 30 de septiembre, se reportaron al menos dos emergencias en la Ciudad de Guatemala.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que la rama de un árbol de gran tamaño cayó en la vía pública en la 20 avenida 7ª calle de la zona 14 y obstaculiza el paso vehicular.
"Se realizan varias acciones porque la rama de gran tamaño cayó sobre la vía vehicular, afectando servicios de telefonía y fibra óptica", explicó.
Según indicó, el personal municipal lleva a cabo las labores de limpieza correspondientes para liberar lo antes posible la circulación. Mientras tanto, se solicitó precaución a los usuarios de la vía.
Derrumbe obstaculiza carril
En el bulevar Landívar y 11 calle, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, ocurrió un derrumbe. Aunque fue leve, obstaculizó por varios minutos el carril derecho hacia el bulevar Austriaco.
El personal a cargo gestionó la limpieza y el paso fue restablecido por completo sin mayores inconvenientes.