 Rama de árbol obstruye el paso vehicular en zona 14
Nacionales

Rama de árbol obstruye el paso vehicular en zona 14

El personal municipal lleva a cabo las labores respectivas para retirar el obstáculo.

Compartir:
La rama de gran tamaño obstaculiza la vía vehicular en la zona 14., PMT capitalina/Montejo
La rama de gran tamaño obstaculiza la vía vehicular en la zona 14. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Los incidentes por lluvias continúan presentándose en diferentes puntos del territorio guatemalteco. Durante horas de la mañana de este martes, 30 de septiembre, se reportaron al menos dos emergencias en la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que la rama de un árbol de gran tamaño cayó en la vía pública en la 20 avenida 7ª calle de la zona 14 y obstaculiza el paso vehicular.

"Se realizan varias acciones porque la rama de gran tamaño cayó sobre la vía vehicular, afectando servicios de telefonía y fibra óptica", explicó.

Según indicó, el personal municipal lleva a cabo las labores de limpieza correspondientes para liberar lo antes posible la circulación. Mientras tanto, se solicitó precaución a los usuarios de la vía.

Derrumbe obstaculiza carril

En el bulevar Landívar y 11 calle, zona 15 de la Ciudad de Guatemala, ocurrió un derrumbe. Aunque fue leve, obstaculizó por varios minutos el carril derecho hacia el bulevar Austriaco.

El personal a cargo gestionó la limpieza y el paso fue restablecido por completo sin mayores inconvenientes.

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos