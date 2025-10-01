 Asociación de Jueces pide a CSJ aprobar aumento de salario
Nacionales

CSJ da trámite a solicitud de Asociación de Jueces para incrementar salario

La solicitud es para incrementar un 10% el sueldo de los funcionarios del Organismo Judicial.

Organismo Judicial,
Organismo Judicial

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la solicitud de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) de incrementar un 10% el salario de funcionarios de ese organismo del Estado.

En la petición enviada por la presidenta de la asociación y magistrada de la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, Elia Perdomo, se propuso este beneficio para los magistrados y jueces, esto luego de tres años de haberse dado el más reciente aumento de sueldo para el personal judicial.

La Secretaría General de la CSJ le informó a Perdomo que se transfirió el planteamiento a la Gerencia Financiera y de Recursos Humanos, entre otras dependencias, para que emitan un dictamen y determinen si es viable atender este asunto.

Hasta el momento, se desconocen los argumentos que respaldan esta solicitud que continuará su trámite para determinar si es aprobado o no.

Anterior incremento salarial

En 2022, la entonces presidenta en funciones del Organismo Judicial y de la CSJ, Silvia Valdés, aprobó un aumento que benefició a jueces y magistrados, que varía según el cargo del funcionario que lo desempeñe. En ese contexto, subió un 70% el salario de los integrantes de Salas y de la CSJ, un 50% para jueces primera instancia y un 30% para jueces de paz.

Con base en las referidas cifras, actualmente los montos mensuales que reciben los funcionarios judiciales son:

  • Presidente de la CSJ - Q79 mil.
  • Magistrados vocales de la CSJ - Q67 mil.
  • Presidentes de Salas de Apelaciones - Q47 mil 100.
  • Magistrados vocales de sala y apoyo - Q46 mil 700.
  • Jueces de primera instancia - Q33 mil 400.
  • Jueces de Paz - Q20 mil.

Además de su salario, los togados reciben bonificaciones durante el año y se suman viáticos y gastos de representación.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

