Congreso exhorta a emitir declaratoria sobre acciones contra pandillas y clasificarlas como terroristas

El Congreso de la República publicó este jueves, 2 de octubre, en el diario oficial el punto resolutivo 1-2025, por medio del cual exhorta a que Guatemala declare a las maras y pandillas como grupos terroristas. Además, en este se plantea tomar las acciones necesarias para garantizar la seguridad.
En el documento se detalla que la recomendación se hace tomando en cuenta que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, teniendo como fin supremo la realización del bien común; y que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, al igual que proteger la vida humana desde su concepción.
También, tomando en cuenta que el Gobierno de los Estados Unidos de América ha declarado el 23 de septiembre de 2025 al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), reconociendo el alto grado de amenaza que representan estas estructuras criminales en la región, e hizo similar declaratoria respecto de la Mara Salvatrucha el 20 de enero de 2025.
En ese contexto, el Legislativo resaltó que las referidas pandillas constituyen un grave peligro para la seguridad nacional, en tanto ejecutan actos de sicariato y extorsión, lo que provoca temor a la población.
Por ello, se resolvió exhortar al Consejo Nacional de Seguridad, por conducto de su Secretaría Técnica (STCNS), para que emita dictamen y formule las recomendaciones correspondientes al presidente de la República, en las que se haga constar la urgencia de declarar a las maras y pandillas como grupos terroristas.