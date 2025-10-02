Mujer fallece en accidente de moto en ruta a El Salvador

Una persona resultó herida y otra falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 2 de octubre, en el kilómetro 25 de carretera hacia El Salvador.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, ocurrió el percance en el que se vieron afectadas estas personas, por lo que los transeúntes se comunicaron con la institución para solicitar apoyo.
El personal de las 54 y 69 compañías acudió de inmediato al área y constató que sobre la cinta asfáltica permanecían una mujer adulta y un adolescente que presentaban golpes y fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Al evaluarlos, se confirmó que la persona de género femenino ya no contaba con signos vitales derivado de la gravedad de las lesiones que presentaba, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.
Leandro Amado, vocero del cuerpo de socorro, dio a conocer que la víctima mortal fue identificada como Veneda Chávez Morales, de 57 años de edad.
Por aparte, informó que un hombre menor de edad fue trasladado hacia un centro asistencial donde quedó ingresado para recibir el tratamiento respectivo.
El portavoz indicó que la escena fue entregada al personal de la Policía Nacional Civil para los trámites correspondientes.
Otros accidentes
En las últimas horas se reportaron accidentes en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el bulevar Los Próceres y 24 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, donde un automóvil quedó volcado sobre la carretera.
"Afortunadamente, no hubo personas heridas, solo se reportaron daños materiales", informó un portavoz de los Bomberos Municipales, entidad que atendió la emergencia.
Mientras tanto, una colisión vehicular que involucró a dos conductores afectó el tramo de la colonia Landívar, en la zona 7 capitalina. La Policía Municipal de Tránsito apoyó en la atención e este caso.
Mientras tanto, un motorista resultó herido y fue auxiliado por los cuerpos de socorro tras un accidente vial en el sector de la calzada Atanasio Tzul.