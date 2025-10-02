Congreso instala mesa para abordar iniciativas de seguridad

El presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, instaló este jueves 2 de octubre la mesa técnica presidencial para el abordaje de iniciativas de ley en materia de seguridad. Según explicó, a solicitud de diversos diputados la misma se llevará a cabo a puerta cerrada.
Antes de comenzar la primera reunión de esta instancia, el parlamentario indicó que más que discursos se deben tomar acciones. "Aquí, al pueblo de Guatemala no lo podemos engañar. Desde su curul, enormes y sendos discursos, pero a la hora de hacer una propuesta concreta, nada", dijo.
"El pueblo ya está harto de showseros, necesita funcionarios que propongan y trabajen en concreto. Yo sé que la sed de protagonismo, las ansias de salir y mostrar soluciones verbales a las problemáticas nacionales de nuestro país, pues, desafortunadamente, se ven cautivados algunos. Pero el verdadero trabajo está aquí, en la institucionalidad de este organismo de Estado, agregó.
También señaló que el mecanismo institucionalizado hoy, en el marco de las facultades que la Ley del Organismo Legislativo le otorga como presidente, se ha establecido y ya se está viendo la llegada de otros representantes que van a participar en la mesa.
En cuanto al trabajo que se realizará próximamente en el abordaje de los temas de seguridad, agregó: "Vamos a tomar notas de las propuestas de cada uno y de la verborrea de otros".
Prepara propuesta sobre pandillas
Ramos dijo durante una entrevista el pasado martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que a lo largo de los años han sido presentadas diferentes iniciativas en torno al abordaje del fenómeno criminal de las pandillas y, en su función como diputado, ha podido analizar cada una de estas.
"Su abordaje es muy pobre. No aborda el fenómeno, que es multidimensional y hay que abordarlo desde diferentes ámbitos. En ese sentido, se ha respetado, por supuesto, la discusión y la propuesta de cada uno de los diputados. Pero, en la sesión de la instancia de jefes de bloque mi propuesta fue concreta: una mesa para analizar completamente este fenómeno y abordarlo integralmente con una propuesta base que llevaré para su análisis y con la apertura de escuchar los análisis de cada uno de los jefes de bloque", dijo.
De igual forma, aplaudió la disposición que se dio, casi unánime, de todos representantes para legislar sobre este fenómeno que, según dijo, genera fuerte impacto en la seguridad y los derechos humanos de los guatemaltecos. Añadió que espera que de esta mesa surja el consenso de una propuesta integral y que, por fin, se tenga un instrumento jurídico que les permita a las fuerzas de seguridad y justicia combatir frontalmente a estas estructuras de crimen organizado trasnacional.
Al ser consultado acerca de qué es lo que se debe cambiar, el parlamentario indicó que muchas de las propuestas se han enfocado únicamente en las reformas punitivas; sin embargo, aseguró que no es solo el Código Penal el que debe ser modificado. Explicó que, para hacer un cambio legislativo sobre declarar terroristas a los pandilleros, se debe reformar al menos 12 leyes más. También reveló que se trabaja en la redacción de una propuesta que presentará a sus colegas.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7