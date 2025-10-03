 Vehículo cae a barranco en Villa Nueva
Nacionales

Vehículo cae a barranco en Villa Nueva

El conductor resultó con lesiones menores y fue rescatado.

., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este viernes 3 de octubre en la entrada de la colonia Colinas de Monte María, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala. Una persona resultó herida.

De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, por causas no establecidas, el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control del volante y esto generó que se precipitara al fondo de un barranco de 25 metros de profundidad.

Los transeúntes solicitaron el apoyo de la institución, que de inmediato coordinó unidades de emergencia para apoyar a la persona afectada.

"Un rescatista fue descendido al fondo de la hondonada y localizó al piloto en estado estable, luego fue rescatado con cuerdas y llevado a la superficie", indicó Hans Lemus, vocero del cuerpo de socorro.

Agregó que el paciente se identificó como Shalom López, de 40 años, quien fue evaluado y no presentaba lesiones graves, ya que las bolsas de aire lo protegieron de lesiones.

