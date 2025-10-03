Rescatan en Huehuetenango a niña obligada a trabajar

La Procuraduría General de la Nación (PGN) reportó este viernes, 3 de octubre, el rescate de una niña de nueve años que era obligada a vender en la calle y sufría maltrato físico y negligencia. El caso se registró en el departamento de Huehuetenango.
De acuerdo con el informe emitido por la institución, desde que se tuvo conocimiento sobre este caso el personal de la Delegación Regional de PGN en esa localidad inició con las diligencias correspondientes para gestionar su rescate.
Durante la entrevista, la menor manifestó que vivía con personas que no eran sus familiares, aunque no se especificó qué tipo de vínculo tenían. Relató que la agredían y le negaban alimento si no aportaba dinero.
"Para garantizar su protección, fue trasladada de manera provisional a un hogar de protección, mientras se ubica un recurso familiar idóneo, ya que se desconoce el paradero de su verdadera familia", aseguró la PGN.