Piden rechazar amparo que busca reactivar caso periodistas

Piden rechazar amparo del MP que busca reactivar proceso contra periodistas

Siete periodistas y dos columnistas fueron señalados de una serie de irregularidades.

CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png,
CSJ-OJ-Palacio-Judicial.png / FOTO:

La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) programó para este martes 7 de octubre la audiencia en la que la defensa de siete periodistas y dos columnistas del desaparecido diario El Periódico expondrían argumentos relacionados con un amparo promovido por el Ministerio Público (MP). Sin embargo, la referida diligencia fue suspendida.

La abogada Geraldina López explicó que "a última hora" se les informó que derivado de ciertas ausencias no se podría llevar a cabo la vista pública. Añadió que están a la espera de que más adelante y, por ahora, trasladaron por escrito los planteamientos.

"Nos informaron que no estaban los magistrados y que, entonces, ellos iban a tener que (conocer). Nos fijaron plazo, pero internamente en la Corte no tiene plazo para resolver, pareciera. Nuestro memorial no fue resuelto y, entonces, nos indicó el oficial mayor de la Corte que nos notificarán en las próximas semanas respecto al memorial", explicó.

El objetivo de la defensa es que sea rechazado el referido amparo que busca reactivar un proceso penal relacionado con un caso donde se señala a los comunicadores de incurrir en ilegalidades.

"Yo pensaría y esperaría que, ojalá, la Corte y la Cámara de Amparo puedan resolver conforme a lo que ellos mismos establecieron en la resolución, pero, más allá de eso, que respeten el marco constitucional en cuanto al otorgamiento de esta vista pública, porque de lo contrario estarían violentando derechos", puntualizó la profesional.

En su opinión, los magistrados estarían sentando precedentes importantes, por lo que deben fundamentar sus decisiones en base a criterios.

CC rechaza apelación de FECI en caso contra periodistas

En agosto pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, por mayoría, rechazar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco del caso relacionado con una investigación iniciada contra un grupo de comunicadores.

Con este fallo, se mantiene vigente la resolución que cerró el caso en contra de los periodistas y columnistas del extinto diario El Periódico, fundado por José Rubén Zamora, quien ha estado en prisión por al menos tres años.

En marzo de 2023, la justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas. Fueron acusados de obstrucción a la justicia por publicar artículos relacionados con el caso contra Zamora.

Los comunicadores señalados en este caso, en su mayoría, tuvieron que salir exiliados del país y no pudieron continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo.

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

