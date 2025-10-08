Detenidos en Colombia: Buscados por extradición a Guatemala

Las autoridades colombianas capturaron en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) a Luis Gerardo Espinosa y Katherine Gómez, solicitados en extradición por Guatemala por blanqueo de capitales, informó el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana.
Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, de quienes no se suministró su nacionalidad, eran "requeridos por las autoridades guatemaltecas por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita", explicó el alto oficial en su cuenta de X.
Los detenidos tenían notificación roja de Interpol y por eso eran buscados en 196 países por ser presuntos cabecillas de una estructura criminal dedicada al 'gota a gota' y al blanqueo de capitales ilícitos en diferentes países de la región.
El 'gota a gota' consiste en ofrecer créditos rápidos, pero con intereses elevados.
Modo de operar
De acuerdo con la información compartida, la red utilizaba bancos de Guatemala para "transferir y ocultar recursos provenientes de sus actividades delictivas".
"Estas personas reclutaban ciudadanos colombianos bajo falsas ofertas laborales, quienes al llegar a Guatemala eran despojados de sus documentos y obligados a realizar cobros extorsivos y lavado de activos", detalló el general Triana.
El operativo se desarrolló en el municipio de Tuluá, en Valle del Cauca, en coordinación con las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol de Colombia y Guatemala.
Director de PNC insta a reforzar penas por usura
A finales de agosto de este año, el director general de la PNC de Guatemala, David Custodio Boteo, propuso que sea creado el delito de "usura agravada" y que tenga una pena de seis a 12 años de prisión inconmutables. Asimismo, señaló la importancia de que las personas extranjeras que incurran en este tipo de práctica sean expulsadas de Guatemala después de cumplir la pena.
Sus declaraciones se dieron durante una citación en el Congreso de la República, donde también compartió que la mayor cantidad de prestamistas que son ubicados están sacando patente de comercio y aducen que están trabajando dando créditos.
Actualmente, el Artículo 276 del Decreto 17-73, Código Penal, impone a los culpables del delito de usura, penas de prisión de seis meses a dos años y multa de Q200 a Q2 mil.
* Con información de la agencia de noticias EFE.