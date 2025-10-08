Melisa Palacios: Confirman juicio para Bonilla y Marroquín

La Sala Segunda de Apelaciones resolvió este miércoles, 8 de octubre, rechazar las acciones promovidas por la defensa de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, procesados dentro del caso que se sigue por la muerte de la estudiante Melisa Palacios.
Los abogados presentaron recursos legales con el objetivo de separar del proceso a la jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo "C"; y anular lo actuado el 2 de septiembre, cuando ambos fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.
Solicitaron que se declarara con lugar la recusación planteada contra la juzgadora en la referida fecha, cuando ella modificó el orden de las audiencias y resolvió que los procesados enfrentarían debate. En ese momento, otra acción para que ya no siguiera conociendo el expediente fue rechazada in limine por Berganza, al argumentar que no externó opinión sobre el caso.
De acuerdo con la información obtenida, con estos recursos legales se pretendía que se anulara todo lo actuado en esa audiencia, pues al ser admitida la acción para separar a la togada, se dejaría sin efecto el mencionado fallo.
Sin embargo, la Sala Segunda consideró que no correspondía avalar tales planteamientos y rechazó las acciones. En ese contexto, se confirmó el fallo que envió a juicio de Bonilla y Marroquín.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7