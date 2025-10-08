 IGSS aclara confusión sobre entrega de cuerpo de fallecido
IGSS se pronuncia sobre supuesta entrega equivocada de persona fallecida

En redes circuló información de la supuesta entrega incorrecta del cuerpo de un hombre que murió en el hospital, pero el Seguro Social aclaró el procedimiento y descartó irregularidades.

FOTO: IGSS.
IGSS-zona-9 / FOTO:

Por medio de redes sociales circuló una imagen donde familiares de Hugo López, un hombre de la tercera edad que falleció en el Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 9 capitalina, denunciaban que dicha institución se habría confundido y les entregó el cuerpo de otra persona y se percataron de ello al momento en que iba ser velado.

En ese sentido, el IGSS publicó un comunicado en donde aseguró que se cumplió con el protocolo establecido para la entrega de cadáveres y fue la hija del fallecido quien identificó y firmó el registro de entrega, descartando un posible error.

Por su parte, el diputado Cristian Álvarez acompaño a la familia de la persona fallecida para conversar con el director del IGSS y poder aclarar esta situación.

Se esta a la espera de que la Policía Nacional Civil, por medio del sistema MI3, determine la identidad de la persona para poder establecer si existió alguna confusión en el Seguro Social o bien en la funeraria.

