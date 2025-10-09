Nuevo derrumbe en carretera a El Salvador

La noche de este jueves 9 de octubre se registró un nuevo deslizamiento en el kilómetro 24 de la CA-1 carretera a El Salvador, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Preliminarmente, se presume que el material desprendido cubrió la maquinaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.
"Considerando que las lluvias persisten en el área y la oscuridad de la noche, con el objetivo de proteger la vida de los elementos presentes, se evaluarán los nuevos daños durante la mañana del 10 de octubre.", indicó Conred en una publicación de X.
Conred reiteró además que el paso vehicular y peatonal continúa restringido para peatones y para vehículos.
La madrugada del lunes, 6 de octubre, se registró un derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, el cual ha provocado la obstrucción total de los cuatro carriles y afecta gravemente el tránsito en ambos sentidos.
El deslizamiento de tierra se registró en cercanía del ingreso de la Vía Alterna del Sur (VAS).
De acuerdo con la Conred la saturación del suelo debido a las fuertes lluvias de los últimos días generaron el deslizamiento de tierra en el límite de Fraijanes y Villa Canales, Guatemala.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*