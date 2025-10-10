Confirman equivocación en entrega de cuerpo de paciente fallecido en el IGSS

Tras la utilización del sistema MI3 de la PNC se confirmó que el cadáver que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le entregó la familia López no corresponde al señor Hugo López, quien falleció en el hospital de la zona 9-
El diputado Cristian Álvarez, quien ha dado acompañamiento al caso, se contactó con la familia a quien se le entregó el cuerpo del señor López el cual ya fue sepultado en Cobán, y argumentaron que no se percataron de la confusión debido a que por razones religiosas y culturales no acostumbra ver el cuerpo de las personas fallecidas cuando están en el interior del ataúd.
El director del Hospital del IGSS, Douglas López, aseguró que ya se encuentra un abogado de la institución en Cobán para hacer los tramites necesarios para hacer el cambio de cuerpos, pero se debe tomar en cuenta de que el cadáver de Alta Verapaz ya fue sepultado por lo que considera que la gestión se llevará algunos días