 Confirman equivocación en entrega de cuerpo de paciente fallecido en el IGSS
Nacionales

Confirman equivocación en entrega de cuerpo de paciente fallecido en el IGSS

Se confirmó que la familia del señor Hugo López recibió el cadáver incorrecto tras su fallecimiento en el Seguro Social de la zona 9.

Compartir:
Imagen ilustrativa, de archivo: EU
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU

Tras la utilización del sistema MI3 de la PNC se confirmó que el cadáver que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le entregó la familia López no corresponde al señor Hugo López, quien falleció en el hospital de la zona 9-

El diputado Cristian Álvarez, quien ha dado acompañamiento al caso, se contactó con la familia a quien se le entregó el cuerpo del señor López el cual ya fue sepultado en Cobán, y argumentaron que no se percataron de la confusión debido a que por razones religiosas y culturales no acostumbra ver el cuerpo de las personas fallecidas cuando están en el interior del ataúd.

El director del Hospital del IGSS, Douglas López, aseguró que ya se encuentra un abogado de la institución en Cobán para hacer los tramites necesarios para hacer el cambio de cuerpos, pero se debe tomar en cuenta de que el cadáver de Alta Verapaz ya fue sepultado por lo que considera que la gestión se llevará algunos días

En Portada

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones t
Deportes

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones

11:34 AM, Oct 10
La jugada secreta de Surinam para encender a su equipo antes del duelo con Guatemalat
Deportes

La jugada secreta de Surinam para encender a su equipo antes del duelo con Guatemala

02:12 PM, Oct 10
¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeht
Nacionales

¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeh

10:03 AM, Oct 10
Arévalo por Nobel para Machado: Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentíat
Nacionales

Arévalo por Nobel para Machado: "Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentía"

07:42 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos