Recapturan a exfutbolista por robo

El exfutbolista, Jhonnatan Steve Durini Sosa, de 35 años, fue capturado la madrugada de este viernes 10 de octubre, en la zona 1 de Huehuetenango, acusado de robo, al ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio de mantas vinílicas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Durini Sosa, había había forzado la puerta del establecimiento, presuntamente para saquearlo.
Al momento de su detención, comerciantes indicaron que habían sido víctimas de robo por parte de la misma persona.
El exfutbolista, se presume es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.
Jhonnatan Durini, también fue capturado el 12 de enero del 2021, junto a dos hombres y una mujer, cuando sustraían productos de una abarrotería ubicada en ese sector, en ese entonces era jugador del deportivo Chiantla en la segunda división.
Durini Sosa es conocido como exfutbolista, en el año 2009 fue convocado para jugar en la sub 20, en los años 2010 y 2011 en el Deportivo Xinabajul, posteriormente 2013 y 2014 en Halcones FC.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*