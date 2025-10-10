 Recapturan a exfutbolista por robo
Nacionales

Recapturan a exfutbolista por robo

Vecinos lo acusan de robar en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango.

Compartir:
Agentes de la PNC detuvieron al exfutbolista, cuando pretendía robar en un local. , Captura de pantalla
Agentes de la PNC detuvieron al exfutbolista, cuando pretendía robar en un local. / FOTO: Captura de pantalla

El exfutbolista, Jhonnatan Steve Durini Sosa, de 35 años, fue capturado la madrugada de este viernes 10 de octubre, en la zona 1 de Huehuetenango, acusado de robo, al ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio de mantas vinílicas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).  

Durini Sosa, había había forzado la puerta del establecimiento, presuntamente para saquearlo.

Al momento de su detención, comerciantes indicaron que habían sido víctimas de robo por parte de la misma persona.

El exfutbolista, se presume es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.

Jhonnatan Durini, también fue capturado el 12 de enero del 2021, junto a dos hombres y una mujer, cuando sustraían productos de una abarrotería ubicada en ese sector, en ese entonces era jugador del deportivo Chiantla en la segunda división.

Durini Sosa es conocido como exfutbolista, en el año 2009 fue convocado para jugar en la sub 20, en los años 2010 y 2011 en el Deportivo Xinabajul, posteriormente 2013 y 2014 en Halcones FC.

Las obras sin autorización que se pretendían implementar en ruta a El Salvador

Un terreno privado, falta de permisos para trabajos en el cerro y denuncias en curso tras el derrumbe en Km. 24 de ruta a El Salvador.

Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribot
Deportes

Un gol al 90+3 le arrebata la victoria a Guatemala en Paramaribo

05:04 PM, Oct 10
VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatant
Deportes

VIDEO. Darwin Lom anota un golazo al estilo Zlatan

05:16 PM, Oct 10
MP exhorta a magistrado de CC a abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la instituciónt
Nacionales

MP exhorta a magistrado de CC a "abstenerse de emitir declaraciones que difamen a la institución"

02:24 PM, Oct 10
Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito lento por trabajos en bajada de Villa Lobos

03:13 PM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real Madridredes socialesSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos