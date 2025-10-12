Foppa considera que los reos se fugaron vestidos de policías

El abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, analizó los hechos que llevaron a la fuga de por lo menos 20 pandilleros del barrio 18 en la cárcel Fraijanes II. Foppa aseguró que él fue el primero en denunciar este extremo, precisamente 24 horas antes del anuncio de las autoridades del Sistema Penitenciario.
Agregó que las personas que evadieron los controles penitenciarios de Fraijanes II "no son cualquier reo, son los 20 reos más peligrosos de todo el barrio 18, quitando a los cuatro o cinco que permanecen en Renovación 1".
"Lo que no les han dicho las autoridades, se los voy a decir yo", afirmó Foppa al asegurar que conoce el "cómo, cuando y por qué salieron estos reos". El exsuperintendente de la SAT aseguró que los pandilleros salieron vestidos de policías entre el 15 y 25 de agosto de este año, aproximadamente.
Foppa consideró que los reos "salieron luego de un pacto con el señor ministro de Gobernación, Francisco Jiménez". En ese extremo, el abogado agregó que para él, Jiménez "no debería ser más el ministro de Gobernación de este país".
¿En qué consiste el supuesto pacto?
El exfuncionario agregó que en el pacto se incluyó a la viceministra antinarcótica, Claudia Palencia. Asimismo, mencionó que el pacto consistía en que "básicamente sacaron de la cárcel, con uniformes de policía, a estos presos", reiteró.
Para Foppa, el resultado de este pacto fue declarado por el propio Jiménez al declarar que septiembre fue el mes más pacífico en los últimos 10 años.
"Básicamente, lo que el barrio 18 hizo durante todo el 2025 fue que los primeros cinco meses mató a diestra y siniestra, después se ensartaron en una lucha feroz con la mara salvatrucha, y ahora, en agosto, aproximadamente, cuando se dan los traslados y se dan los rehenes, negocian con el ministro", explicó.
Para el abogado, de ahora en adelante va a bajar la cantidad de muertos, habrá un descenso de hechos delictivos en la calle, pero a cambio de eso, van a salir máximos líderes del barrio 18 que no estaban en Renovación 1.
El ministro de Gobernación aceptó, ¿por qué?, porque es incapaz de combatirlos", agregó.
Lo que ha sucedido es que, ante su incapacidad de poder disminuir la ola de violencia, por la vía de la investigación criminal y la persecución, lo que ha hecho es negociar con los pandilleros", sostuvo Foppa.
Para sostener su versión, el abogado aseguró que "todas las cosas que he venido denunciando del ministro de Gobernación han sido ciertas". "Todas y cada una de mis teorías de conspiración las han confirmado", aseguró.
¿Por qué sale a luz hasta ahora la fuga?
Foppa consideró que la fuga de los reos salió a luz hasta ahora, dos meses después, porque ya no hay cámaras de video y no van a lograr obtener indicios de como los reos salieron. Además, opinó que el tema sale a luz porque los fugados ya están delinquiendo y ya hay denuncias, procesos e investigaciones.
"Ya hay alarmas de que estas personas están generando caos, no mediante la muerte violenta, pero sí con las extorsiones y otro tipo de actos como el narcomenudeo, el control de ciertos lugares que ya habían perdido en manos de la mara salvatrucha", finalizó.