 Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos
Nacionales

Ministro de Gobernación se pronuncia por fuga de reos, nueve horas después

Después de nueve horas de la conferencia de prensa del SP, el ministro de Gobernación reapareció para referirse a la fuga de reos en Fraijanes II.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Después de nueve horas de que se confirmara la fuga de 20 pandilleros del barrio 18, incluyendo a por lo menos ocho líderes, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció. El jefe del Interior aseguró que ya recibió todos los análisis de inteligencia de investigación en el caso.

En sus redes sociales, el funcionario aseguró que cuando sean recapturados, los reclusos serán los primeros en ser llevados a la cárcel Renovación 2. "No querían la cárcel y ahora tienen a 45 mil policías buscándolos", declaró el funcionario.

En el breve mensaje, Jiménez aseguró: "vamos CON TODO tras estos 20 criminales". Asimismo, el jefe del Interior prometió que "los encontraremos y me aseguraré que sean los primeros inquilinos de Renovación 2".

Fue el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez, quien comunicó por medio de una rueda de prensa que al menos 20 privados de libertad evadieron la prisión de Fraijanes II. El funcionario confirmó ese extremo después de una requisa que empezó la noche del sábado y terminó este domingo a las 4:00 horas de la madrugada.

Distintos sectores se pronunciaron por estas declaraciones, entre ellas el Ministerio Público que condenó lo ocurrido y anunció el inicio de las investigaciones de oficio para dar con los responsables de la fuga. Asimismo, el sector empresarial del país lamentó el extremo y aseguró que Guatemala "exige liderazgo firme, transparencia y compromiso con la justicia".

Padre e hijo capturados en zacapa por herir a un agente PNC

La detención se ejecutó en el marco de una fiesta por escandalizar en la vía pública, a los sindicados se les decomisaron dos pistolas.

Mención directa al ministro Francisco Jiménez

En su reacción en la red social X, el congresista José Chic criticó la ausencia de Jiménez en la conferencia de prensa donde se dio a conocer a fuga y mencionó a otros integrantes de la cúpula del Ministerio de Gobernación. Posteriormente, el mismo parlamentario pidió que se le de una explicación al pueblo de Guatemala y que se instale una mesa para tratar la crisis.

Chic propuso acciones de prevención ante cualquier ataque de los pandilleros y solicitó que se plantee un plan para la recaptura de los privados de libertad que lograron evadir los controles de seguridad en Fraijanes II.

