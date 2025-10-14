Accidente fatal en San Marcos: carro volcado deja un muerto

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en horas de la mañana de este martes, 14 de octubre, se registró un accidente de tránsito en la aldea Rancho el Padre, San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos. El saldo fue de una persona fallecida y varias heridas.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, un picop donde viajaban nueve personas sufrió problemas mecánicos en el momento en el que transitaba por un área en ascenso, lo que generó la tragedia.
"El carro presentó problemas al llegar a una subida muy empinada, por lo que empieza a retroceder y vuelca sobre la vía pública", explicó Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.
Agregó que los elementos de la estación de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, informaron que al llegar al lugar localizaron a una persona fallecida, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Asimismo, les brindaron asistencia a las otras personas afectadas, quienes presentaban heridas menores y crisis nerviosa.
Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, que resguardaron el área y cerraron el perímetro para quedar a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público.
Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, recientemente anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.
La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.
Como una medida de buscar transformar la cultura vial y evitar que se sigan perdiendo vidas, el Gobierno lanzó la campaña nacional "Súmate a la Prevención".
"Esta campaña fue realizada pensando en los conductores de autobuses extraurbanos y de transporte de carga pesada y cómo cada uno de ellos puede evitar accidentes
de tránsito en las carreteras, por lo que los materiales fueron validados con gremiales de transportistas de ambos sectores", explicó el CIV al respecto.