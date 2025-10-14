 Accidente fatal en San Marcos: carro volcado deja un muerto
Nacionales

Accidente en San Marcos: Vehículo queda volcado y una persona muere

Un picop donde viajaban nueve personas presentó problemas mecánicos y no logró avanzar en un área de ascenso.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en horas de la mañana de este martes, 14 de octubre, se registró un accidente de tránsito en la aldea Rancho el Padre, San Cristóbal Cucho, departamento de San Marcos. El saldo fue de una persona fallecida y varias heridas.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales, un picop donde viajaban nueve personas sufrió problemas mecánicos en el momento en el que transitaba por un área en ascenso, lo que generó la tragedia.

"El carro presentó problemas al llegar a una subida muy empinada, por lo que empieza a retroceder y vuelca sobre la vía pública", explicó Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales.

Agregó que los elementos de la estación de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, informaron que al llegar al lugar localizaron a una persona fallecida, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Asimismo, les brindaron asistencia a las otras personas afectadas, quienes presentaban heridas menores y crisis nerviosa.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil, que resguardaron el área y cerraron el perímetro para quedar a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público.

* Le puede interesar:

Cierres en alrededores del Congreso por manifestaciones

Los grupos se pronuncian con respecto a los Decretos 7-2025 y 9-2025, aprobados por el Legislativo.

Guatemala registró casi 10 mil muertes por accidentes en últimos cinco años

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) compartió datos con respecto a los accidentes de tránsito que se han registrado en Guatemala y la pérdida de vidas a consecuencia de esta situación. Además, recientemente anunció el lanzamiento de una campaña enfocada en fortalecer la educación y responsabilidad vial.

La información de la referida entidad detalla que en los últimos cinco años se registraron incidentes de tránsito a nivel nacional en el marco de los cuales perdieron la vida 9 mil 839 personas. Esta cifra refleja entre cinco y seis muertes diarias por este motivo.

Como una medida de buscar transformar la cultura vial y evitar que se sigan perdiendo vidas, el Gobierno lanzó la campaña nacional "Súmate a la Prevención".

"Esta campaña fue realizada pensando en los conductores de autobuses extraurbanos y de transporte de carga pesada y cómo cada uno de ellos puede evitar accidentes

de tránsito en las carreteras, por lo que los materiales fueron validados con gremiales de transportistas de ambos sectores", explicó el CIV al respecto.

En Portada

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciariot
Nacionales

Mario Pacay asume como director en funciones del Sistema Penitenciario

12:41 PM, Oct 14
Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatoriast
Deportes

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias

01:11 PM, Oct 14
Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidost
Nacionales

Avioneta se desploma en Tecpán Guatemala; hay tres fallecidos

01:41 PM, Oct 14
Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernaciónt
Nacionales

Cámara del Agro exige destitución del ministro de Gobernación

11:18 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos