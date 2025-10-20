 Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvador
Nacionales

Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvador

Autoridades del Ministerio de Comunicaciones habilitan tres carriles tras el derrumbe del kilómetro 24 de la ruta a El Salvador.

Los trabajos de limpieza incluyeron la instalación de contenedores, por seguridad de los trabajadores., Conred
Los trabajos de limpieza incluyeron la instalación de contenedores, por seguridad de los trabajadores. / FOTO: Conred

El Ministerio de Comunicaciones, por medio de su Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL-CIV), informó la tarde de este domingo 20 de octubre que el paso por el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador quedó habilitado gracias a un tercer carril en la vía. La entidad explicó que este es un logro luego de la emergencia que se registró en el área por un derrumbe de grandes proporciones que dejó incomunicado ese sector.

Asimismo, COVIAL informó que este tramo habilitado ahora pasará a ser administrado por la Policía Municipal de Tránsito del municipio de Fraijanes. La entidad compartió un video en el que muestra que ahora el tránsito es fluido en ambos sentidos, aunque una de las vías solo tiene un carril disponible.

El pasado 16 de octubre, las autoridades anunciaron que el paso por el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador quedaba habilitado, aunque por seguridad de los usuarios únicamente se habilitaban dos carriles, para estar más alejados de la zona de riesgo de deslaves. El paso fue posible en el área desde la tarde de ese mismo día, a las 16:00 horas.

Cabe destacar que este tramo de la carretera a El Salvador se ubica en el límite entre los municipios de Fraijanes y Villa Canales, departamento de Guatemala. Con la habilitación de este tercer carril, queda pendiente que las autoridades expresen si permitirán el paso del transporte pesado por la vía o si solo es para automotores livianos.

Origen del derrumbe en ruta a El Salvador

Los problemas de movilización en este tramo de carretera a El Salvador se originaron el 6 de octubre de este año, cuando un derrumbe de grandes proporciones vedó la circulación en ese sector. El derrumbe de grandes proporciones bloqueó totalmente los cuatro carriles en ambos sentidos de la vía.

Posteriormente, las autoridades explicaron que el problema fue a causa de trabajos no autorizados, en donde el propietario del terreno buscaba construir un complejo comercial y un expendio de gasolina.

