 Magistrado Rodimiro Lucero Paz asume presidencia del OJ y CSJ
Nacionales

En despacho calificado, se informa al Congreso que magistrado asume presidencia de CSJ

El magistrado vocal primero, Carlos Rodimiro Lucero Paz asumió la presidencia del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, Presidente del OJ y CSJ, Foto OJ
El Magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, Presidente del OJ y CSJ / FOTO: Foto OJ

A través de un despacho calificado al que se le dio lectura en el Pleno del Congreso de la República este martes 21 de octubre se hizo de conocimiento al pleno que el magistrado vocal primero, Carlos Rodimiro Lucero Paz asume como como presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

"En virtud de no haberse presentado ninguna propuesta, ni alcanzado consenso, y de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asume como presidente en funciones del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el magistrado vocal primero, Carlos Rodimiro Lucero Paz.", indica el despacho calificado. 

El magistrado Lucero Paz asume formalmente el cargo de presidente del OJ y de la CSJ, aceptando el puesto y las responsabilidades correspondientes para el período 2025-2026.

El pasado domingo 12 de octubre de 2025 finalizaba el periodo de Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado como presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, durante la sesión de Pleno que fue convocada para las 18:30 no se presentaron candidaturas para dirigir dicho organismo, por lo que el magistrado vocal I de la CSJ Carlos Rodimiro Lucero Paz, asumió como Presidente en funciones.

Al finalizar el plazo estipulado por la ley el Magistrado Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, en cumplimiento al mandato constitucional, procedió a entregar el cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia y se cerró la sesión. 

La CSJ subrayó que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan de forma coordinada y están comprometidos en su misión de servir al país con integridad, responsabilidad y dedicación.

Congreso declara terroristas a las maras y pandillas

El congreso aprobó con 145 votos la iniciativa de ley 5692 de reformas al Código Penal con el Fondo de Revisión incluido.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89,7*

