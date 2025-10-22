Condenan a 'Los Ponzoña' a 107 años de cárcel por secuestro

El Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a los integrantes de la estructura criminal "Los Ponzoña", a quienes declaró culpables de secuestrar y causarle la muerte a una persona. Los hechos ocurrieron en 2017 en el departamento de Jutiapa.
Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la investigación estuvo a cargo de esa unidad del Ministerio Público (MP), que atendió la denuncia en seguimiento del caso de un joven de 23 años, quien pretendía llegar a Estados Unidos.
De acuerdo con las pesquisas, la víctima fue secuestrada el 14 de enero de 2017 en El Amatón, Quesada, Jutiapa. Inicialmente se exigió por su liberación el pago de Q80 mil, pero luego de negociar se acordó el pago de Q4,535.00 que fueron entregados el 19 de enero del mismo año.
La víctima fue localizada sin vida el mismo día del pago en una zona boscosa.
Pena contra secuestradores
Los presuntos secuestradores fueron capturados por la Policía Nacional Civil en un operativo táctico denominado "Antídoto", desarrollado el 20 de enero de 2017 por personal de diferentes unidades de esa institución en áreas de Jalpatagua, Jutiapa.
En esa fecha se logró la captura de los ahora sentenciados: Edilser Alejandro Cruz Cúmez, Pablo Vásquez Barrera y Sabino Antonio Vásquez Barrera.
Los fiscales iniciaron con el proceso de investigación y entregaron al tribunal correspondiente las pruebas respectivas para respaldar los señalamientos contra los mencionados y finalmente se dio la sentencia condenatoria.
Con base en los medios presentados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a los tres acusados a 107 años de prisión cada uno por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7