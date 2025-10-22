 Condenan a 'Los Ponzoña' a 107 años de cárcel por secuestro
Nacionales

Condenan a miembros de "Los Ponzoña" a 107 años de cárcel por secuestro

A los tres acusados se les vinculó con el secuestro y asesinato de un joven de 23 años.

Compartir:
Integrantes de la banda Los Ponzoña, implicados en secuestro y asesinato., PNC
Integrantes de la banda Los Ponzoña, implicados en secuestro y asesinato. / FOTO: PNC

El Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a los integrantes de la estructura criminal "Los Ponzoña", a quienes declaró culpables de secuestrar y causarle la muerte a una persona. Los hechos ocurrieron en 2017 en el departamento de Jutiapa.

Según la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la investigación estuvo a cargo de esa unidad del Ministerio Público (MP), que atendió la denuncia en seguimiento del caso de un joven de 23 años, quien pretendía llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con las pesquisas, la víctima fue secuestrada el 14 de enero de 2017 en El Amatón, Quesada, Jutiapa. Inicialmente se exigió por su liberación el pago de Q80 mil, pero luego de negociar se acordó el pago de Q4,535.00 que fueron entregados el 19 de enero del mismo año.

La víctima fue localizada sin vida el mismo día del pago en una zona boscosa.

Pena contra secuestradores

Los presuntos secuestradores fueron capturados por la Policía Nacional Civil en un operativo táctico denominado "Antídoto", desarrollado el 20 de enero de 2017 por personal de diferentes unidades de esa institución en áreas de Jalpatagua, Jutiapa.

En esa fecha se logró la captura de los ahora sentenciados: Edilser Alejandro Cruz Cúmez, Pablo Vásquez Barrera y Sabino Antonio Vásquez Barrera.

Los fiscales iniciaron con el proceso de investigación y entregaron al tribunal correspondiente las pruebas respectivas para respaldar los señalamientos contra los mencionados y finalmente se dio la sentencia condenatoria.

Con base en los medios presentados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a los tres acusados a 107 años de prisión cada uno por los delitos de plagio o secuestro y asesinato.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesEE.UU.Juegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos