Caso Melisa Palacios: Niegan cambio de prisión a Fernanda Bonilla

El Juzgado Primero de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, rechazó el traslado de cárcel de María Fernanda Bonilla, implicada en la muerte de la estudiante Melisa Palacios.
"El Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la zona Uno, por encontrarse dentro de una base militar lo convierte en uno de los centros carcelarios más idóneos el cual reúne las garantías de seguridad para el resguardo de la sindicada, María Fernanda Bonilla Archila", indica parte de la resolución, por lo que se declaró sin lugar la solicitud de traslado.
También se agendó para el próximo 29 de noviembre, el ofrecimiento de prueba del caso Melisa Palacios.
Crimen contra Melisa Palacios
Melisa Palacios era estudiante universitaria y tenía 21 años cuando ocurrió el crimen en su contra. Su familia reportó su desaparición el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa.
Un día después, los bomberos localizaron su cuerpo sin vida, con señales de violencia, en la aldea La Palma, en Río Hondo, en ese mismo departamento.
Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, fueron detenidos el 25 de agosto de 2021 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, por su implicación en el caso.
La Fiscalía evidenció con captura de pantallas unos mensajes de chat entre ambos sindicados, con lo que se busca imputarlos. Aparentemente, en las conversaciones Bonilla se mostraba molesta y amenazó con atacar a Palacios.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*