 EE.UU. se pronuncia por aprobación de la Ley Antipandillas
Nacionales

EE.UU. se pronuncia por aprobación de la Ley Antipandillas

El Congreso declaró como terroristas a los pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.

Compartir:
Pandillas evolucionan bajo represión en El Salvador-004,
Pandillas evolucionan bajo represión en El Salvador-004 / FOTO:

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció este miércoles 22 de octubre por la aprobación en el Congreso de la República de la Ley Anti Pandillas.

"La aprobación de una ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región. Aquellos que apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir cuentas bajo las leyes estadounidenses. El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región.", indicó la Embajada estadounidense a través de una publicación en X. 

El Congreso declaró como terroristas a estos grupos delictivos y con dicha Ley se refuerzan las medidas para su control y sanción.

El Pleno del Congreso aprobó el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a las maras y pandillas, la que también impone castigos severos a las maras o pandillas.

Los diputados también fortalecieron la ley, incrementando las penas de cárcel sancionando severamente a quien cometa extorsión, usura, trata de menores, entre otras actividades delictivas.

El presidente Bernardo Arévalo aplaudió la aprobación de la Ley Antipandillas. "Esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada.", indicó a través de una publicación en X.

“El trofeo más grande será la cárcel de alta seguridad”, afirma director de la PNC sobre combate a pandillas

El jefe policial, David Custodio Boteo, aseguró que “es importante y aplaudible” contar con una Ley Anti Pandillas y calificó como primordial declarar terroristas a estos grupos.

Con información de David Alvarado, Emisororas Unidas, 89.7*

En Portada

El trofeo más grande será la cárcel de alta seguridad, afirma director de la PNC sobre combate a pandillast
Nacionales

"El trofeo más grande será la cárcel de alta seguridad", afirma director de la PNC sobre combate a pandillas

05:00 PM, Oct 22
Achuapa derrota al líder Mixco y asciende a puestos de liguilla t
Deportes

Achuapa derrota al líder Mixco y asciende a puestos de liguilla

05:16 PM, Oct 22
Muere vocalista de La Sonora Dinamita y lo despiden con emotivo mensajet
Farándula

Muere vocalista de La Sonora Dinamita y lo despiden con emotivo mensaje

02:42 PM, Oct 22
El Real Madrid sumaría otra baja en defensa antes del Clásicot
Deportes

El Real Madrid sumaría otra baja en defensa antes del Clásico

03:25 PM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos