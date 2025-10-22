EE.UU. se pronuncia por aprobación de la Ley Antipandillas

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala se pronunció este miércoles 22 de octubre por la aprobación en el Congreso de la República de la Ley Anti Pandillas.
"La aprobación de una ley contra las pandillas es un paso importante hacia la construcción de un futuro más seguro y próspero para el pueblo guatemalteco y toda la región. Aquellos que apoyan a grupos terroristas, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, tendrán que rendir cuentas bajo las leyes estadounidenses. El crimen organizado no tiene cabida en nuestra región.", indicó la Embajada estadounidense a través de una publicación en X.
El Congreso declaró como terroristas a estos grupos delictivos y con dicha Ley se refuerzan las medidas para su control y sanción.
El Pleno del Congreso aprobó el Decreto 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
Fueron 145 votos a favor de esta ley que busca combatir a las maras y pandillas, la que también impone castigos severos a las maras o pandillas.
Los diputados también fortalecieron la ley, incrementando las penas de cárcel sancionando severamente a quien cometa extorsión, usura, trata de menores, entre otras actividades delictivas.
El presidente Bernardo Arévalo aplaudió la aprobación de la Ley Antipandillas. "Esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada.", indicó a través de una publicación en X.
Con información de David Alvarado, Emisororas Unidas, 89.7*