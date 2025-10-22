Farmacéutica niega vínculos con caso Unops y denuncia ataque

La farmacéutica Reus Pharma, S. A. se pronunció por los señalamientos realizados en su contra dentro del caso denominado "UNOPS: Corrupción Presidencial", presentado ayer por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el que se investigan supuestas anomalías en el manejo de un convenio para temas de salud.
Por medio de sus redes sociales, la empresa difundió un comunicado en el cual calificó como "irresponsables" y "mal intencionadas" las declaraciones emitidas por el titular de esa unidad del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, quien hizo mención de la existencia de presuntos vínculos de la compañía con hechos ilícitos.
"Reus Pharma S. A. condena enérgicamente las declaraciones irresponsables del jefe de la FECI, señor Rafael Curruchiche, quien en conferencia de prensa leyó una denuncia anónima y sin ninguna prueba, intentando vincular falsamente a nuestra empresa con supuestas irregularidades en la firma del convenio entre Unops y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ", expresó.
Agregó que, a pesar de no existir ningún elemento probatorio que sustente dichas acusaciones, el enfoque de la conferencia fue difundir esta denuncia, a su criterio, con claras intenciones de dañar la imagen de la compañía.
En ese sentido, aseguró que se confirma el ataque sistemático y mediático que ha estado denunciando desde hace años, impulsado a través de redes sociales y medios "de dudosa procedencia", fomentando la competencia desleal dentro del sector farmacéutico.
Niega negocios con el Gobierno de Arévalo
El pronunciamiento de la entidad surgió después que la FECI diera a conocer la existencia de una denuncia en la que se evidenciaba que Gustavo Alejos, vinculado a diveross casos de corrupción y al que describió como propietario de varias farmacias, estaría recibiendo "millonarios negocios" a través de Reus Pharma S. A.
Según detalló el fiscal, supuestamente a esta red se le habrían depositado en el presente año más de 223 millones de quetzales. Aseguró que la información consta en el portal Guatecompras.
Sin embargo, la farmacéutica manifestó que en 2024, las ventas al Ministerio de Salud representaron únicamente el 1.31% del total manejado en ese período; y en el 2025, hasta la actualidad, corresponden al 0.47%. También aseguró que no ha tenido ninguna venta ni relación comercial con Unops ni Proam.
"La mayoría de nuestras instituciones corresponden al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una entidad sin ninguna injerencia del presidente Bernardo Arévalo", puntualizó.
Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, a la vez que expuso que se reserva el derecho de actuar legalmente.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7