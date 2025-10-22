 Juzgado autoriza intervención quirúrgica a Baldetti
Nacionales

Baldetti será operada; defensa pide recuperación fuera de prisión

La exvicepresidenta, implicada en casos de corrupción, será intervenida esta semana en un centro asistencial privado.

Compartir:
-
La exvicepresidenta Roxana Baldetti durante una audiencia del caso Cooptación del Estado. / FOTO: archivo: EU

Se tiene previsto que este jueves la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien guarda prisión por su presunta vinculación en varios casos de corrupción, sea sometida a una intervención quirúrgica de columna en un centro asistencial privado, luego de que le fuera otorgado un permiso por parte  del juzgado de Mayor Riesgo B 

La defensa la ex funcionaria dijo que la operación de su defendida  consiste en el cambio de disco de tres vértebras, dos cervicales y una lumbar.

Además se solicitó un permiso de un mes para que la exmandataria se recupere fuera del centro carcelario Santa Teresa; sin embargo, hasta el momento no hay resolución de dicha petición

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

