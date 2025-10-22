Juzgado autoriza intervención quirúrgica a Baldetti

Se tiene previsto que este jueves la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien guarda prisión por su presunta vinculación en varios casos de corrupción, sea sometida a una intervención quirúrgica de columna en un centro asistencial privado, luego de que le fuera otorgado un permiso por parte del juzgado de Mayor Riesgo B
La defensa la ex funcionaria dijo que la operación de su defendida consiste en el cambio de disco de tres vértebras, dos cervicales y una lumbar.
Además se solicitó un permiso de un mes para que la exmandataria se recupere fuera del centro carcelario Santa Teresa; sin embargo, hasta el momento no hay resolución de dicha petición
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7