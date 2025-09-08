Suspenden audiencia de Baldetti por problemas en su salud

El Juzgado de Mayor Riesgo B tenía previsto llevar a cabo este lunes 8 de septiembre la audiencia de etapa intermedia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada dentro del caso Cooptación de Estado; sin embargo, la misma fue suspendida.
La razón por la cual se aplazó la diligencia es que la procesada argumentó que estaba presentando quebrantos de salud que complicaban su comparecencia a la sala este día.
Ante esta situación, el juez Eduardo Orozco reprogramó la audiencia para el 12 de enero de 2026.
Señalamientos contra Baldetti
En el caso "Cooptación del Estado", Baldetti está acusada de formar parte de una extensa red de corrupción que, desde 2008, se dedicó a captar fondos de manera irregular para financiar la campaña electoral del Partido Patriota. Posteriormente, esos fondos fueron utilizados para obtener comisiones ilícitas a través de la asignación de contratos, obras y servicios públicos.
La investigación en torno a este caso reveló que solo por el cobro de coimas, relacionadas con contratos nuevos y en curso, la estructura pudo haber recibido alrededor de Q500 millones. La pesquisa se dividió en dos fases. La primera investigó es el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, donde se alegó que inversionistas españoles habrían obtenido una parte del Puerto Quetzal mediante el pago de sobornos. La segunda fase, conocida como "La Coperacha", detalló que varios funcionarios del gobierno agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Investigan procedencia de bienes de exfuncionaria
La exvicepresidenta Roxana Baldetti compareció el pasado 20 de mayo ante el Juzgado de Extinción de Dominio, donde de se llevó a cabo una audiencia en seguimiento a la situación de una serie de bienes vinculados con la exfuncionaria, los cuales habrían sido obtenidos de forma ilícita.
Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) solicitó más tiempo para investigar las propiedades relacionadas la exfuncionaria, que está condenada y procesada en varios casos de corrupción.
La audiencia, que estuvo a cargo del juez Jaime Delmar González, se desarrolló a puerta cerrada debido a que el caso se encuentra bajo reserva.
Tras finalizar, se conoció que el togado le otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses de investigación en relación a 11 bienes vinculados a con Baldetti.
Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva casi nueve años en prisión preventiva. Ya ha sido condenada a 16 años de prisión por el caso "La Línea" y a 15 años por el caso "Agua Mágica".