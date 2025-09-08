 Suspenden audiencia de Baldetti por problemas en su salud
Nacionales

Audiencia en pausa: quebrantos de salud aplazan etapa intermedia de Baldetti

Para este lunes estaba programada la audiencia para dilucidar su situación legal de la exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso Cooptación del Estado.

Compartir:
-
La exvicepresidenta Roxana Baldetti durante una audiencia del caso Cooptación del Estado. / FOTO: archivo: EU

El Juzgado de Mayor Riesgo B tenía previsto llevar a cabo este lunes 8 de septiembre la audiencia de etapa intermedia de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, señalada dentro del caso Cooptación de Estado; sin embargo, la misma fue suspendida.

La razón por la cual se aplazó la diligencia es que la procesada argumentó que estaba presentando quebrantos de salud que complicaban su comparecencia a la sala este día.

Ante esta situación, el juez Eduardo Orozco reprogramó la audiencia para el 12 de enero de 2026.

Señalamientos contra Baldetti

En el caso "Cooptación del Estado", Baldetti está acusada de formar parte de una extensa red de corrupción que, desde 2008, se dedicó a captar fondos de manera irregular para financiar la campaña electoral del Partido Patriota. Posteriormente, esos fondos fueron utilizados para obtener comisiones ilícitas a través de la asignación de contratos, obras y servicios públicos.

La investigación en torno a este caso reveló que solo por el cobro de coimas, relacionadas con contratos nuevos y en curso, la estructura pudo haber recibido alrededor de Q500 millones. La pesquisa se dividió en dos fases. La primera investigó es el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, donde se alegó que inversionistas españoles habrían obtenido una parte del Puerto Quetzal mediante el pago de sobornos. La segunda fase, conocida como "La Coperacha", detalló que varios funcionarios del gobierno agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Tribunal niega medidas sustitutivas a Baldetti

Los abogados de la ex vicepresidenta hicieron la petición dentro del caso Lago de Amatitlán, por el cual fue condenada a 15 años de prisión.

Investigan procedencia de bienes de exfuncionaria

La exvicepresidenta Roxana Baldetti compareció el pasado 20 de mayo ante el Juzgado de Extinción de Dominio, donde de se llevó a cabo una audiencia en seguimiento a la situación de una serie de bienes vinculados con la exfuncionaria, los cuales habrían sido obtenidos de forma ilícita.

Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) solicitó más tiempo para investigar las propiedades relacionadas la exfuncionaria, que está condenada y procesada en varios casos de corrupción.

La audiencia, que estuvo a cargo del juez Jaime Delmar González, se desarrolló a puerta cerrada debido a que el caso se encuentra bajo reserva.

Tras finalizar, se conoció que el togado le otorgó al Ministerio Público un plazo de tres meses de investigación en relación a 11 bienes vinculados a con Baldetti.

Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva casi nueve años en prisión preventiva. Ya ha sido condenada a 16 años de prisión por el caso "La Línea" y a 15 años por el caso "Agua Mágica".

En Portada

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscalt
Nacionales

María Marta Castañeda ante la justicia: comparece a audiencia por ataque contra fiscal

12:23 PM, Sep 08
Túnez logra su clasificación al Mundial 2026t
Deportes

Túnez logra su clasificación al Mundial 2026

10:14 AM, Sep 08
Audiencia en pausa: quebrantos de salud aplazan etapa intermedia de Baldettit
Nacionales

Audiencia en pausa: quebrantos de salud aplazan etapa intermedia de Baldetti

11:10 AM, Sep 08
Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespiritot
Farándula

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito

11:44 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.redes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos