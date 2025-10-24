Alcalde de Santiago Atitlán teme que pobladores le apliquen castigo Maya

El alcalde de Santiago Atitlán, Sololá, Francisco Coché, manifestó que teme por su vida y denuncia que pobladores intentan aplicarle el castigo Maya.
Francisco Coché, indicó que ha recibido amenazas por parte de las autoridades indígenas, quienes buscan aplicarle el castigo Maya por supuestos actos de corrupción. "Ellos dieron la información a la población que me buscaran en todos los rincones de Santiago Atitlán y si me encuentran inmediatamente se comunicaran con ellos para llevarme frente a la municipalidad y si es posible aplicarme castigo maya enfrente de la gente.", expresó.
El jefe edil, agregó que ante esas amenazas ha presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) para resguardar su integridad, ya que según sus palabras teme por su vida.
Coché aseguró que de momento no se encuentra en Santiago Atitlán y por ahora no prevé regresar a su municipio, ante las supuestas amenazas en su contra.
"Tenemos que ver bajo qué condición tenemos que volver a Santiago Atitlàn, por el momento por el alto riesgo al temor que me suceda algo físicamente hay que verlo por el tema de seguridad", manifestó el alcalde de Santiago Atitlán.
Según Coche, las autoridades indígenas de Santiago Atitlán, han amenazado a fiscales del MP; al personal de los juzgados, y a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) con expulsarlos del municipio.
Reaccionan las autoridades indígenas
Diego Petzey, representante de las autoridades indígenas indicó que los señalamientos que ha realizado el jefe edil son totalmente falsos.
"Lamentablemente el señor Coché Pablo, está desinformando a toda la población guatemalteca, el pueblo de Santiago Atitlán y la autoridad ancestral somos personas pacíficas nunca hemos y nunca haremos acciones que violenten la dignidad o atenten contra los derechos humanos de las personas", expresó Petzey.
Este enfrentamiento entre las autoridades indígenas de Santiago Atitlán y el alcalde municipal se han dado a raíz de señalamientos de supuestos actos de corrupción en la Municipalidad, motivo por el cual, los comunitarios habían tomado las instalaciones del edificio municipal y actualmente mantienen un plantón frente a la comuna como medida de presión para que renuncie Francisco Coché.
Con información de Hamilton Castro y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*