Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez

El presidente Bernardo Arévalo aseguró este viernes, 24 de octubre, que desconoce el paradero del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ya entregó administrativamente el puesto a su sucesor después de que fuera aceptada su renuncia derivado de la crisis generada por la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
El mandatario fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde fueron presentadas las nuevas autoridades de la cartera del Interior, encabezadas por el juez Marco Antonio Villeda.
Tomando en cuenta que Jiménez llevaba una semana ejerciendo como ministro en funciones, aunque ya se había confirmado su salida del puesto, y que recientemente no se han tenido pronunciamientos de su parte, el tema fue abordado por los periodistas presentes.
"No sé dónde está el doctor Jiménez. Ustedes vieron las declaraciones, era lo que estaba", expresó el gobernante al ser preguntado específicamente sobre si el exfuncionario dejó el territorio guatemalteco.
"Sabemos que, como parte de la etapa de salida, él estaba en un proceso de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para avanzar en la investigación, precisamente, del Barrio 18 y temas del narcotráfico", expresó.
Según Arévalo, el exfuncionario firmó el nombramiento correspondiente para pasar el relevo al nuevo ministro de Gobernación y después de eso no tiene información. "No sé dónde se encuentra", enfatizó.