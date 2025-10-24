 Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez
Nacionales

Arévalo desconoce paradero del exministro Francisco Jiménez

"No sé dónde se encuentra", aseguró el presidente al ser consultado sobre la situación del extitular de Gobernación.

Compartir:
Ministro de Gobernación en conferencia de prensa., Mingob.
Ministro de Gobernación en conferencia de prensa. / FOTO: Mingob.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró este viernes, 24 de octubre, que desconoce el paradero del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ya entregó administrativamente el puesto a su sucesor después de que fuera aceptada su renuncia derivado de la crisis generada por la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.

El mandatario fue consultado al respecto durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde fueron presentadas las nuevas autoridades de la cartera del Interior, encabezadas por el juez Marco Antonio Villeda.

Tomando en cuenta que Jiménez llevaba una semana ejerciendo como ministro en funciones, aunque ya se había confirmado su salida del puesto, y que recientemente no se han tenido pronunciamientos de su parte, el tema fue abordado por los periodistas presentes.

"No sé dónde está el doctor Jiménez. Ustedes vieron las declaraciones, era lo que estaba", expresó el gobernante al ser preguntado específicamente sobre si el exfuncionario dejó el territorio guatemalteco.

"Sabemos que, como parte de la etapa de salida, él estaba en un proceso de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos para avanzar en la investigación, precisamente, del Barrio 18 y temas del narcotráfico", expresó.

Según Arévalo, el exfuncionario firmó el nombramiento correspondiente para pasar el relevo al nuevo ministro de Gobernación y después de eso no tiene información. "No sé dónde se encuentra", enfatizó.

En Portada

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernación

07:27 AM, Oct 24
Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!t
Deportes

Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!

06:56 AM, Oct 24
Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugadost
Nacionales

Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugados

08:01 AM, Oct 24
Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025 t
Deportes

Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025

06:56 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos